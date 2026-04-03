На Землю чекають важкі часи: вчені попередили про невідворотні зміни клімату

Фото: Глобальне потепління / © ТСН.ua

Реклама

Десятиліттями науковці застерігають про можливі наслідки глобального потепління, а деякі з них ми можемо спостерігати вже — танення льодовиків, вимирання певних видів тварин, екстремальні погодні явища, поширення інфекцій тощо. Проте останні дослідження показали, що навіть «незначне» потепління планети також може обернутися катастрофою. Зовсім скоро люди частіше стикатимуться з пожежами, посухами та ураганами.

Все це можливе, за умови, що нічого не зміниться і Земля продовжить нагріватися. Науковці стверджують, що навіть помірне потепління здатне викликати руйнівні кліматичні наслідки. Про це пише livescience.

Пожежі, посухи та урагани: як змінить погоду незначне потепління Землі

Якщо температура перевищить доіндустріальні значення на два градуси за Цельсієм, це спровокує нові кліматичні виклики для людей. Значно частішими можуть стати посухи, лісові пожежі, повені, шторми та урагани.

Реклама

Це стосується як основних сільськогосподарських регіонів, так і великих міст. Аналогічні сценарії чекають на ліси, які частіше страждатимуть від масових пожеж.

Науковці пояснюють, що результати дослідження не означають, що потепління на 2°C буде настільки ж серйозним, як і значно вищі показники. Проте ці дані показують, що екстремальні наслідки, особливо для вразливих та соціально значущих секторів, можуть виникнути і за незначного, на перший погляд, підвищення температури.

Дослідження проводили за допомогою набору з 50 кліматичних моделей. Такий самий використовує і Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). Науковці, на відміну від експертів МГЕЗК, дослідили кожну модель окремо, а не взяли середні значення всіх моделей.

Це дало змогу вияснити наслідки сценарію потепління планети на 2°C.

Реклама

Експерти зосередилися на трьох головних пунктах:

густонаселені райони, що часто потерпають від опадів та повеней;

сільськогосподарські регіони, що чутливі до засухи;

ліси, що мають високі ризики пожеж.

Результати останніх кліматичних досліджень

Результати досліджень обраних територій продемонстрували, що навіть за умови помірного сценарію (потепління на два градуси), кліматичні зміни відбудуться у кожному з секторів.

У густонаселених районах кількість опадів може зрости на 4-15%. Це може спровокувати катастрофічні повені у містах. Найгірші сценарії науковці прогнозують Індії та західній частині Центральної Африки.

Глобальне потепління

Протягом останнього часу науковці активніше застерігають людство про наслідки глобального потепління. Зміни клімату помітні вже й в Арктиці, де почала скорочуватися площа льоду.

Реклама

Повністю уникнути глобального потепління наразі неможливо, однак можна зменшити його ризики і не допустити найгірших сценаріїв. У цьому допоможе перехід на відновлювану енергію, електротранспорт, зменшення промислових викидів, озеленення територій та насадження лісів, відмова від переспоживання (продуктів, одягу, інших речей).

Дотримання цих нескладних правил може зменшити потепління планети на кілька десятих градуса мінімум.