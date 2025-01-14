Пожежі в Каліфорнії можуть спровокувати нову пандемію

7 січня Лос-Анджелес охопила масштабна пожежа, що знищила тисячі будівель. Окрім руйнувань, вчені попереджають про можливі непередбачувані наслідки. Зокрема, екстремальні погодні умови можуть сприяти поширенню небезпечних грибкових спор, що вже давно викликає занепокоєння серед науковців.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Зміна клімату дозволяє грибам процвітати в людському організмі, зокрема в легенях, крові та навіть мозку. Учені наголошують, що лісові пожежі можуть стати каталізатором для масового зараження такими спорами, що може призвести до нової пандемії. Відомо, що останніми роками вчені помітили зростання грибкових інфекцій поза їх звичайними ареалами.

На думку експертів, стихійні лиха, зокрема лісові пожежі, можуть значно підвищити ризик поширення патогенних спор через дим, що переносить їх на великі відстані.

"У період від 2014-го до 2018 року лікарні Каліфорнії виявили, що кількість госпіталізованих хворих на лихоманку долини зросла на 20 відсотків після лісової пожежі через спори, які переносяться димом", — йдеться в повідомленні.

Грибкові інфекції, такі як стригучий лишай, були відомі давно, але останнім часом їхня кількість зростає. З-поміж мільйонів відомих науці грибків, лише близько 300 можуть заражати людей, однак з новими грибками збільшується й кількість захворювань.

Однією з основних причин цієї тенденції є зміна клімату, адже вищі температури сприяють виживанню грибків. Вони мають унікальну здатність адаптуватися до різних умов, зокрема й до високих температур. Ще однією проблемою є здатність грибків приховуватися від імунної системи людини, що ускладнює їхнє виявлення.

Небезпека грибкових інфекцій полягає в тому, що грибки можуть поширюватися організмом, уражаючи не тільки шкіру, але й кров, легені, нирки та навіть мозок. Крім того, деякі з них виділяють токсини, які шкодять тканинам, а інші здатні пошкоджувати їх механічно, пробираючись через плоть.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли про вплив пожеж на здоров'я людей.

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