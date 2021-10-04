Працівники Facebook не могли потрапити в офіси: перепустки блокувала система безпеки

У Каліфорнії команда спеціалістів компанії намагається вручну перезапустити сервери.

Під час глобального збою в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp, який стався увечері в понеділок, 4 жовтня, співробітники компанії не могли потрапити в свої офіси для вирішення проблем з сервісами через відмову системи безпеки комплексу.

Про це повідомила журналістка The New York Time Шира Френкель у Twitter.

“Тільки що розмовляла телефоном з працівником Facebook, який розповів, що сьогодні зранку співробітники не змогли увійти в офіс, щоб оцінити масштаби відключення, тому що їх перепустки для входу не працюють", - написала вона.

Через мережевий збій працівникам Facebook доводиться замість корпоративного софта спілкуватися електронною поштою та смс.

Офіційні представники служби безпеки Facebook заявляють, що існує дуже мала ймовірність того, що збій платформи викликаний кібератакою.

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“У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють, щоб налагодити і відновити все якомога швидше", - написав у Twitter технічний директор Facebook Майк Шрепфер.

Як стало відомо, Facebook також направив команду в один зі своїх центрів обробки даних в Каліфорнії, щоб спробувати вручну перезапустити сервери.

Нагадаємо, через падіння акцій Facebook, викликаних глобальним збоєм у роботі соцмережі, Марк Цукерберг збіднів на 6 мільярдів 600 мільйонів доларів.

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