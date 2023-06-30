Предки людини жили на Землі в один час із динозаврами — дослідження

Еволюція приматів відбулася до того, як масивний астероїд поклав кінець пануванню тварин-гігантів.

Дослідивши тисячі скам’янілостей плацентарних ссавців, науковці дійшли до висновку, що їхня еволюція відбулася раніше, ніж масивний астероїд зіткнувся з планетою 66 мільйонів років тому, тому предки людей деякий час жили разом з динозаврами.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology.

Палеонтологи з Брістольського та Фрібурзького університетів проаналізували сім сімейств ссавців, скам’янілості яких датуються 66 мільйонами років тому, серед яких були примати, кролики, собаки та кажани. Це дало кілька відповідей дослідникам на питання, яке давно обговорювалося.

Відомо, що плацентарні ссавці вижили, коли падіння астероїда ознаменувало кінець крейдяного періоду та епоху панування динозаврів. Ці ссавці вибухнули різноманітністю, що призвело до появи того тваринного світу, який ми бачимо сьогодні.

Дослідниця з Брістольського університету Емілі Карлайл стверджує, що на основі нових досліджень було виявлено закономірності виникнення та вимирання різних груп, зокрема плацентарних ссавців.

Науковці виявили, що примати (предки людини), зайцеподібні (кролики та зайці) та хижі (собаки та коти) еволюціонували безпосередньо перед масовим вимиранням динозаврів.

“Модель, яку ми використали, оцінює вік походження на основі того, коли родоводи вперше з’явилися в літописі скам’янілостей, і моделі різноманітності видів у часі для родоводу”, — поділився співавтор дослідження Даніеле Сільвестро з Університету Фрібурга.

Дослідники вважають, що відсутність конкуренції з боку динозаврів у майбутньому дозволила плацентарним ссавцям еволюціонувати та диверсифікуватися, однак певний час вони жили та розвивалися одночасно з тваринами-гігантами.

Нагадаємо, нове моторошне дослідження показало, що ранні родичі сучасної людини вбивали і, можливо, навіть їли одне одного.

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