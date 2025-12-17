Реклама

Американська технологічна компанія Tiiny AI Inc представила найменший у світі мініПК, розмір якого можна порівняти зі смартфоном.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Пристрій під назвою Tiiny AI Pocket Lab офіційно отримав рекорд як найменший мініПК, здатний локально запускати великі мовні моделі зі 100+ млрд параметрів.

Габарити пристрою становлять 142 мм у довжину, 80 мм у ширину та 25,3 мм у висоту. Попри компактні розміри, Tiiny AI Pocket Lab позиціонують як перший у світі кишеньковий AIсуперкомп’ютер, який може повністю виконувати великі мовні моделі до 120 мільярдів параметрів без підключення до хмарних сервісів, серверів або потужних графічних процесорів.

МініПК розроблений для енергоефективного персонального оброблення даних і працює в межах енергоспоживання до 65 Вт. За словами розробників, це дозволяє забезпечити продуктивність великих AI-моделей зі значно меншими витратами енергії та нижчим вуглецевим слідом у порівнянні з традиційними GPU-системами.

Найменший у світі мініПК / © Guinness World Records

У Tiiny AI наголошують, що поява Pocket Lab є важливим зрушенням у розвитку штучного інтелекту. Компанія вказує на проблеми, з якими дедалі частіше стикаються хмарні AI-рішення: високу вартість енергії, перебої в роботі, витрати на передавання великих обсягів даних і ризики для конфіденційності. На думку розробників, ключовою проблемою сучасної AI-екосистеми є не нестача обчислювальної потужності, а залежність від хмарної інфраструктури.

«Хмарний штучний інтелект приніс значний прогрес, але водночас створив залежність, вразливість і проблеми зі стійкістю», — заявив директор GTM Tiiny AI Самар Бходж.

Найменший у світі мініПК / © Guinness World Records

Він також зазначив, що компанія прагне зробити передовий штучний інтелект персональним і приватним: потужність великих моделей, за задумом Tiiny AI, має належати не дата-центрам, а користувачам.

Tiiny AI Pocket Lab орієнтований на широкий спектр застосувань — від розроблення та досліджень до створення контенту, навчання та професійної роботи. Пристрій підтримує багатокрокове міркування, глибоке розуміння контексту, агентні робочі процеси, генерацію текстів і безпечну обробку конфіденційної інформації навіть без доступу до Інтернету.

Найменший у світі мініПК / © Guinness World Records

Окремо розробники наголошують на функції довгострокової персональної пам’яті: усі дані, документи та налаштування зберігаються локально з використанням шифрування банківського рівня. Це, за словами компанії, забезпечує рівень приватності та стійкості, недосяжний для більшості хмарних AI-систем.

