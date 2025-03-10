Представлено перший у світі біологічний комп'ютер на основі клітин людського мозку

CL1 – це інноваційний біологічний комп'ютер, який поєднує живі культивовані клітини людського мозку з кремнієвим обладнанням у сучасному комп'ютерному корпусі, який також виконує функцію життєзабезпечення клітин.

Австралійська біотехнологічна компанія Cortical Labs представила "перший у світі біологічний комп'ютер, що розгортається за допомогою коду".

Про це пише Oddity Central.

Інновація CL1 полягає в тому, що нервові клітини мозку, вирощені з індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS-клітин), розміщуються на кремнієвому чипі. Ці клітини реагують на електричні сигнали, утворюючи мережі, які обробляють інформацію подібно до живого мозку. Ці відповіді записуються та аналізуються програмним забезпеченням ШІ, що дозволяє йому навчатися швидше, ніж традиційним системам штучного інтелекту.

Cortical Labs вважає, що інтеграція біологічних елементів, таких як системи на основі нейронів, може підвищити ефективність у вирішенні завдань, з якими традиційний ШІ бореться, наприклад, ухвалення рішень у непередбачуваних умовах і ситуаціях.

Cortical Labs вже деякий час працює над біологічними комп'ютерами. 2022 року вона у партнерстві з Університетом Монаша провела дослідження цієї інтригувальної технології і зуміла створити лабораторний комп'ютер-тарілку, здатний навчатися, а потім опановувати гру в понг всього за п'ять хвилин. Це був значний прорив, але компанія зрозуміла, що ця технологія не принесе багато користі в межах лабораторії. Тому вона почала працювати над портативною версією.

Щоб зберегти клітини мозку життєздатними, CL1 поставляється в контейнері життєзабезпечення, який регулює різні елементи, такі як температура і газообмін. Можна уявити його як більш просунутий комп'ютерний корпус, в якому розташовані живі мережі людських нейронів. Ця система дозволила Cortical Labs працювати над комерційною версією біологічного комп'ютера, яка має з'явитися на ринку пізніше цього року за ціною близько 35 000 доларів.

CL1

"Ця платформа дозволить мільйонам дослідників, інноваторів та мислителів по всьому світу перетворити потенціал CL1 на відчутний, реальний вплив", - сказав засновник і генеральний директор Cortical Labs доктор Хон Венг Чонг. "Ми надамо їм платформу та підтримку, щоб вони могли інвестувати в R&D та сприяти новим проривам і дослідженням".

Cortical Labs вважає, що її "синтетичний біологічний інтелект" може зробити революцію у вивченні свідомості і потенційно усунути необхідність покладатися на випробування на тваринах і недосконалі математичні моделі для вивчення хвороб і ліків.

CL1 описують як свого роду органічний комп'ютер, що еволюціонує, здатний до швидкого навчання і гнучкості, що перевершує традиційні кремнієві мікросхеми штучного інтелекту, які використовуються для тренування великомасштабних мовних моделей. Хоча його ціна може бути непосильною для невеликих лабораторій та дослідницьких груп, Cortical Labs наразі працює над значно доступнішою хмарною системою, до якої можна буде отримати доступ з будь-якої точки світу.

Використання людських нейронів в обчисленнях спричиняє серйозні етичні проблеми, і хоча Cortical Labs пояснила, що нейрони, які використовуються в CL1, вирощені в лабораторії і позбавлені свідомості, компанія також визнала необхідність керівних принципів для вирішення моральних і регуляторних проблем.

Нагадаємо, вчені винайшли "супершкіру", яка самостійно загоює 90% порізів за 4 години. Головний секрет самовідновлення гідрогелю – у його полімерній структурі.

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