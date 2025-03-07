Представлено перший у світі "смартфон для домашніх тварин": які його основні фішки

Технологічна виставка MWC 2025 принесла чимало інновацій, але один із найнеочікуваніших анонсів — це PetPhone від GlocalMe.

Про це пише Android Authority.

Пристрій, який називають "смартфоном для домашніх улюбленців", обіцяє революціонізувати спілкування між господарями та їхніми тваринами, пропонуючи двосторонній зв'язок, моніторинг здоров'я та відстеження місцеперебування.

Як працює PetPhone

PetPhone створений для того, щоб власники домашніх тварин могли залишатися на зв'язку зі своїми улюбленцями навіть на відстані. Основні функції пристрою:

Розпізнавання гавкоту та поведінки

PetPhone аналізує звуки та рухи тварини, визначаючи її емоційний стан. Наприклад, якщо собака має схвильований вигляд, пристрій може автоматично повідомити власника.

Голосові відповіді

Завдяки вбудованому динаміку власник може дистанційно спілкуватися з твариною, що особливо корисно для собак, які реагують на знайомий голос.

PetPhone / Фото: Android Authority

Моніторинг здоров'я

PetPhone оснащений сенсорами, які відстежують температуру тіла, рівень активності та навіть частоту серцевих скорочень улюбленця.

Технології відстеження

Для безпеки тварини пристрій використовує GPS, Wi-Fi та Bluetooth, що дозволяє знаходити вихованця навіть у важкодоступних місцях.

Хоча деяким людям така технологія може здатися надмірною, ринок смарт-пристроїв для домашніх тварин стрімко зростає. Власники, які дбають про комфорт і безпеку своїх улюбленців, можуть оцінити поєднання моніторингу здоров'я, трекінгу та інтерактивного зв'язку.

Нагадаємо, вчені дізналися, як соцмережі впливають на організм людини. Виявилося, що користування соцмережами не таке й безпечне.

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