Представлено робота, який розуміє людську мову та вміє вчитися – відео

Компанія Mentee Robotics представила свій перший прототип двоногого гуманоїдного робота, який розуміє людську мову та вміє вчитися.

Про це пише The Robot Report.

Команда розробляє людиноподібного робота, який, за її словами, буде здатний розуміти команди природною мовою за допомогою штучного інтелекту.

Прототип Menteebot містить ШІ на кожному рівні своїх операцій. Рух робота базується на новому методі машинного навчання, який називається моделюванням реальності (Sim2Real). У цьому методі навчання з підкріпленням відбувається на віртуальній версії робота, що означає, що він може використовувати стільки даних, скільки йому потрібно для навчання, а потім реагувати на реальний світ, використовуючи дуже мало даних.

Методи на основі NeRF, які є новітніми технологіями на основі нейронних мереж для представлення 3D-сцен, відображають світ на льоту. Семантичні знання зберігаються в цих когнітивних картах, які комп'ютер може запитувати, щоб знайти речі та місця.

Робот Mentee може з'ясувати, де він перебуває на 3D-карті, а потім автоматично планувати динамічні шляхи, щоб уникнути перешкод.

Прототип продемонстрував повний цикл виконання складних завдань, зокрема навігацію, локомоцію, розуміння сцени, виявлення та локалізацію об'єктів, хапання та розуміння природної мови.

Однак у Mentee Robotics зазначили, що це не остаточна версія. Компанія також повідомила, що спочатку націлена на два основні ринки для гуманоїда Mentee. Один з цих ринків – домашній, де домашній помічник, який вміє маневрувати в домогосподарствах, здатний виконувати цілу низку завдань, зокрема сервірування столу, прибирання, прання, а також здатність навчатися новим завданням "на льоту" за допомогою словесних інструкцій і візуальної імітації. Другим промисловим ринком є склад, де робот для автоматизації складу призначений для ефективного пошуку, отримання та транспортування предметів, а також здатний обробляти вантажі вагою до 25 кг.

Mentee Robotics заявила, що планує випустити готовий до виробництва прототип до 1 кварталу 2025 року. Система використовує лише камери на основі технічного зору для сприйняття навколишнього світу.

Крім того, інженерна команда компанії розробила власні електродвигуни для забезпечення необхідної спритності робота.

"Ми стоїмо на порозі конвергенції комп'ютерного зору, розуміння природної мови, потужних і детальних симуляторів, а також методологій переходу від симуляції до реального світу", - сказав професор Амнон Шашуа, голова Mentee Robotics. "У Mentee Robotics ми розглядаємо цю конвергенцію як відправну точку для проєктування майбутнього універсального двоногого робота, який може пересуватися всюди – як людина – з мозком для виконання побутових завдань і навчання за допомогою імітаційних завдань, до яких він раніше не був підготовлений".

Нагадаємо, поліцейський робот-собака допоміг затримати озброєного злочинця. Завдяки роботу, правоохоронці залишися неушкодженими.

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