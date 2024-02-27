Презентація серії Xiaomi 14: майбутнє фотографії вже тут

25 лютого в Барселоні відбулася довгоочікувана презентація нових флагманських смартфонів від китайського гіганта мобільних технологій — Xiaomi.

Головною метою масштабного заходу став запуск на глобальному ринку номерних флагманських пристроїв — Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Ultra.

Інноваційна екосистема «Людина Х Автомобіль Х Дім»

У рамках презентації анонсували нову операційну систему — Xiaomi HyperOS. За задумом розробників, ця ОС має об'єднати в єдину екосистему різноманітні інтелектуальні пристрої під брендом Xiaomi в рамках концепції «Людина X Автомобіль X Дім»

Це ідея інтеграції смартфонів, планшетів, ПК, гаджетів для розумного будинку, автомобілів та інших пристроїв у рамках єдиної платформи, що дає змогу забезпечити безшовну взаємодію між різними категоріями гаджетів за допомогою хмарних технологій і штучного інтелекту.

Тепер можна переходити до головної події — презентації флагманів.

Xiaomi 14 — досконалість компактного формфактора

Першим на суд глядачів постав Xiaomi 14. У дизайні пристрою інженери продовжили йти шляхом мінімалізму і простих форм.

Зовнішній вигляд вийшов лаконічним і стильним:

тонкі рамки навколо 6,36-дюймового дисплея, пікова яскравість якого досягає рекордних 3000 ніт;

металевий корпус;

загартоване 3D-вигнуте скло на задній панелі.

Але ж ми очікуємо камер? Фотомодуль Xiaomi 14 розроблявся спільно з Leica і являє собою систему з трьох 50 Мп датчиків:

основний ширококутний із сенсором Light Fusion 900 розміром 1/1.3 дюйма і динамічним діапазоном 13.5 EV;

телефотокамера з 3.2х зумом і рухомими лінзами для фокусування від 10 см і до нескінченності;

ультраширококутний модуль із кутом огляду 115˚.

У Xiaomi 14 встановлено найпотужніший Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm. Процесор перевершує попередника на 36% у продуктивності та на 28% в ефективності.

Ємність акумулятора — 4610 мА•год. Підтримується дротова зарядка на 90 Вт (0–100% за 31 хвилину) і бездротова — 50 Вт (0–100% за 46 хвилин).

Xiaomi 14 Ultra — вершина мобільної фотографії

Нарешті, переходимо до хедлайнера івенту — Xiaomi 14 Ultra. Тут дизайнери постаралися підкреслити статус «камероцентричності» пристрою — корпус зі шкіряною фактурою, алюмінієвими деталями, великим металевим блоком камер.

Фотомодуль смартфона включає систему з чотирьох 50 Мп камер з ультраяскравими об'єктивами Leica:

Основний 1'' LYT-900 з рекордним динамічним діапазоном у 14 ступенів і змінною діафрагмою f1.6-f4.0. Перископ 5x з f2.5 забезпечує чітке знімання об'єктів на відстані за будь-яких умов освітлення. Зум 3.2x з f1.8 для приголомшливих портретів. Ультраширококутний з апертурою f1.8 і кутом огляду 122˚.

Для обробки зображень у смартфоні використовується фірмова технологія Xiaomi AISP — перша у світі платформа для обчислювальної фотографії AI LM.

Дисплей у Xiaomi 14 Ultra теж преміальний: діагональ 6,73 дюйма, роздільна здатність WQHD+, рекордна пікова яскравість 3000 ніт. На додачу у смартфона чип Snapdragon 8 Gen 3, АКБ на 5000 мА•год, дротова зарядка потужністю 90 Вт і бездротова на 80 Вт.

Інші анонси від Xiaomi

Крім смартфонів, під час заходу компанія представила планшет Xiaomi Pad 6S Pro з величезним 12,4-дюймовим дисплеєм, чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 і підтримкою стилуса. Ще одна категорія пристроїв — носима електроніка:

Xiaomi Watch S3 (Black та Silver) — перший смартгодинник зі змінним безелем. У кілька простих рухів його можна кастомізувати, від класики та золотого шику до спорту.

Xiaomi Watch 2 на платформі Wear OS від Google.

Браслет Mi Smart Band 8 Pro.

Немає сумнівів, що презентація вдалася в усьому. Впродовж півтори години глядачі споглядали втілення інноваційного апаратного та програмного забезпечення.

Майбутнє покаже, наскільки успішними виявилися новинки в умовах жорсткої конкуренції на ринку. Але прем'єра, що відбулася, точно задала рівень. Ознайомитися з цінами та конфігураціями гаджетів можна на сайті allo.ua.