Приборкати ChatGPT: країни Заходу вирішують, хто контролюватиме розвиток штучного інтелекту

У понеділок, 30 жовтня, Білий дім опублікував свій довгоочікуваний виконавчий наказ в якому йшлося про припинення можливих зловживань новими формами технологій. Зокрема, група провідних демократичних країн G7 оголосила про окремий необов’язковий кодекс для приборкання так званого генеративного штучного інтелекту — ChatGPT.

Про це пише Politico.

Зазначається, що у результаті цього у Британії пройде дводенний саміт з безпеки штучного інтелекту, який розпочнеться в середу, до списку гостей якого ввійдуть віцепрезидентка США Камала Харріс і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський Союз також працює над власними новими законами, які, як очікується, будуть завершені до грудня.

"Проте цьоготижнева карусель оголошень, орієнтованих на штучний інтелект, і геополітичних запланованих подій також підкреслює одну ключову істину: західні уряди все ще намагаються представити себе лідерами в технологічній гонці, яка водночас захопила та насторожила їхніх громадян", - мовиться у повідомленні.

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На кону стоїть питання про те, хто зможе контролювати майбутній розвиток технології, яка породила надії на драматичний прогрес у таких сферах, як медична наука, а також викликала побоювання, що вона може підірвати демократію і навіть почати ядерну війну.

За останній рік зростання популярності ChatGPT від OpenAI і генеративних AI-сервісів Bard від Google забезпечили ранній погляд на те, що може бути попереду. Ці системи можуть створювати реалістичний текст, відео та зображення таким чином, щоб люди повірили, що такі автоматизовані служби мають власний розум.

Політики та політичні діячі прагнули продемонструвати свої здібності в роботі зі штучним інтелектом, часто співпрацюючи з урядами-однодумцями, водночас змагаючись, щоб показати себе законодавцями світових тенденцій.

Додамо, що потужні системи штучного інтелекту загрожують соціальній стабільності, і компанії, що займаються штучним інтелектом, мають нести відповідальність за шкоду, заподіяну їхніми продуктами.

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