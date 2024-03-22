Примхи завбачливої природи: чому підлітки пахнуть козячим сиром, а немовлята – квітами

Природа не вигадала нічого зайвого, і запах поту у дітей є важливим механізмом розвитку взаємин з батьками.

Команда німецьких вчених дослідила, який запах виділяють потові залози немовлят і підлітків. З'ясувалося, що до трьох років діти можуть пахнути квітами або милом, але під час статевого дозрівання запах тіла дуже часто стає неприємним. На думку науковців, це не "побічний ефект" гормональних змін, а навмисно створений природою важливий механізм.

Про це пише видання The Guardian.

Як проводили дослідження запаху дітей

Німецькі вчені з баварського університету Фрідріха-Александра запросили до участі у дослідженні 13 немовлят віком до трьох років та стільки ж підлітків віком від 14 до 18 років.

Діти мали спати одну ніч у спеціальних футболках, на яких у зоні пахв були прикріплені ватні диски. Для чистоти експерименту учасникам висунули додаткові умови:

не вживати на вечерю гостру їжу та продукти з сильним запахом;

митися перед сном милом без парфумерних домішок;

спати на постільній білизні, яка була випрана неароматизованим засобом.

На ранок науковці зібрали зразки поту з дитячих футболок, екстрагували їх та розділили на хімічні складники.

Чим пахнуть діти різного віку

З'ясувалося, що в потових виділеннях підлітків були присутні два стероїди, які людський нюх сприймає як запах сечі, мускусу та сандалового дерева. Також їхній піт містив велику кількість шести карбонових кислот, які мають неприємні запахи сиру з пліснявою, воску та кози (козячого молока або сиру).

Водночас у потових виділеннях немовлят було багато різних кетонів (летючих хімічних сполук), які мають квітковий аромат, дещо схожий на запах мила.

Навіщо природа спотворила запах поту підлітків

Науковці Центру дослідження ароматів і запахів Ерланген-Нюрнберга заявили, що зміна запаху тіла під час розвитку впливає на взаємодію між батьками й дітьми. "Запахи тіла немовлят приємні та приносять користь матерям і, ймовірно, підсилюють батьківські почуття та прихильність до дитини", – вважають дослідники.

За словами вчених, навпаки, запах тіла дітей пубертатного віку стає менш приємним, що сприяє сепарації дитини від батьків та її дорослішанню на цьому етапі розвитку.

Результати дослідження можуть допомогти виробникам парфумерних засобів у створенні дезодорантів та інших засобів гігієни, які здатні маскувати самі підліткові запахи поту, що є великою проблемою для багатьох хлопців і дівчат у періоді статевого дозрівання, стверджують науковці.

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