ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
2 хв

В Амазонці живе риба-гігант арапайма: який має вигляд та чи можна її їсти

Через свою унікальність та розміри арапаїма є об’єктом інтересу як для вчених, так і для рибалок.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Прісноводний гігант арапайма (фото:akva-service )

Прісноводний гігант арапайма (фото:akva-service ) / © Інтернет

Арапаїма — одна з найбільших прісноводних риб у світі, яка мешкає в басейні річки Амазонки на території Бразилії, Гайани та Перу. За словами місцевих жителів, цей гігант може досягати 4 метрів у довжину та важити до 200 кілограмів. Через надмірний вилов у дикій природі тепер частіше трапляються екземпляри завдовжки 2–2,5 метра.

Про це пише Akva-Service.

Унікальні особливості

  • Міцний «панцир»: Луска арапайми настільки міцна, що служить надійним захистом від піраній. Її модуль пружності в 10 разів вищий, ніж у людської кістки.

  • Дихання повітрям: Через низький вміст кисню у воді Амазонки арапаїма пристосувалася дихати атмосферним повітрям. Вона спливає на поверхню кожні 10–20 хвилин, використовуючи примітивні легені.

  • Харчування: Цей хижак полює не лише на рибу, безхребетних та гризунів. Він також може вистрибувати з води, щоб схопити птахів, що сидять на гілках дерев.

  • Розмноження: Самки арапаїми стають статевозрілими у 5 років. Нерест відбувається в посушливий сезон (з лютого по квітень). Риба риє гніздо на піщаному дні, куди відкладає ікру. Самець охороняє ікру, а самка — територію. Батьки захищають мальків протягом трьох місяців.

Прісноводний гігант арапайма. / © Інтернет

Прісноводний гігант арапайма. / © Інтернет

М’ясо арапайми вважається делікатесом, а її велика луска використовується для виготовлення прикрас. Через свою залежність від поверхневого дихання риба стає вразливою для браконьєрів. У неволі арапаїма живе близько 15–20 років і потребує акваріума об’ємом щонайменше 4000 літрів.

Нагадаємо, літо — ідеальний час для риболовлі. Особливо на Дніпрі, який є найбільшою річкою України та справжнім раєм для рибалок. У його водах водиться близько 50 видів риб, тому спіймати тут можна багато чого цікавого.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie