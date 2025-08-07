В Амазонці живе риба-гігант арапайма: який має вигляд та чи можна її їсти

Прісноводний гігант арапайма (фото:akva-service ) / © Інтернет

Реклама

Арапаїма — одна з найбільших прісноводних риб у світі, яка мешкає в басейні річки Амазонки на території Бразилії, Гайани та Перу. За словами місцевих жителів, цей гігант може досягати 4 метрів у довжину та важити до 200 кілограмів. Через надмірний вилов у дикій природі тепер частіше трапляються екземпляри завдовжки 2–2,5 метра.

Про це пише Akva-Service.

Унікальні особливості

Міцний «панцир»: Луска арапайми настільки міцна, що служить надійним захистом від піраній. Її модуль пружності в 10 разів вищий, ніж у людської кістки.

Дихання повітрям: Через низький вміст кисню у воді Амазонки арапаїма пристосувалася дихати атмосферним повітрям. Вона спливає на поверхню кожні 10–20 хвилин, використовуючи примітивні легені.

Харчування: Цей хижак полює не лише на рибу, безхребетних та гризунів. Він також може вистрибувати з води, щоб схопити птахів, що сидять на гілках дерев.

Розмноження: Самки арапаїми стають статевозрілими у 5 років. Нерест відбувається в посушливий сезон (з лютого по квітень). Риба риє гніздо на піщаному дні, куди відкладає ікру. Самець охороняє ікру, а самка — територію. Батьки захищають мальків протягом трьох місяців.

Прісноводний гігант арапайма. / © Інтернет

М’ясо арапайми вважається делікатесом, а її велика луска використовується для виготовлення прикрас. Через свою залежність від поверхневого дихання риба стає вразливою для браконьєрів. У неволі арапаїма живе близько 15–20 років і потребує акваріума об’ємом щонайменше 4000 літрів.

Реклама

Нагадаємо, літо — ідеальний час для риболовлі. Особливо на Дніпрі, який є найбільшою річкою України та справжнім раєм для рибалок. У його водах водиться близько 50 видів риб, тому спіймати тут можна багато чого цікавого.