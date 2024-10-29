Притиснули серпом і закрили в могилі на замок: який вигляд мала "вампірка" з Польщі та як померла

"Вампірка у реальному житті" вважалася настільки небезпечною, що була замкнена в могилі з серпом на шиї, коли експерти розкрили її останні хвилини життя.

Про це пише Daily Mail.

Жінка, яку дослідники назвали Зося, померла 350 років тому в Польщі, але була знайдена на кладовищі лише близько двох років тому. Тепер, завдяки скануванню черепа та іншим дослідженням, з'явилося нове розуміння того, який вона могла мати виглядати і як провела свої останні хвилини життя.

Вважається, що 18-річна дівчина мала світлу шкіру, блакитні очі, коротке волосся і кутні зуби.

Зося / Фото: Oscar Nilsson

Але більш тривожним є те, що коли її знайшли, вона була похована з серпом на шиї і навісним замком на одному з пальців на нозі. З понад 100 тіл, знайдених на тому ж цвинтарі в Пєні, Польща, лише тіло Зосі було поховане з дотриманням цих запобіжних заходів.

Професор Даріуш Полінскі, який працював з Маґдою Заґродзькою над дослідженням Зосі, розповів виданню: "Можна припустити, що з якихось причин ті, хто ховав жінку, боялися, що вона повстане з могили. Можливо, вони боялися, що вона була вампіркою".

Зося / Фото: Miroslaw Blicharski/Aleksander Poznan

Вважається, що серп і замок були покладені, щоб зупинити будь-які спроби повстати з мертвих, причому серп був розташований так, щоб відрубати їй голову, якщо вона ворухнеться.

"Серп не був покладений плазом, а розміщений на шиї таким чином, що якби померла спробувала встати, то, швидше за все, її голова була б відтята або поранена", - сказав Полінскі.

Зося / Фото: Miroslaw Blicharski/Aleksander Poznan

Однак, замість того, щоб бути справжньою вампіркою, причиною страху перед Зосею могла бути її деформація.

Знімки кісток, зроблені медичною дослідницею Гізер Едгар з Університету Нью-Мексико, виявили аномалію в грудній кістці Зосі.

Вона розповіла Times, що ця деформація "негативно позначила цю людину для інших", потенційно пояснюючи страх, який відчували до неї деякі люди.

Зося / Фото: Nicolaus Copernicus University

Нагадаємо, вчені знайшли під стародавньою церквою "вхід до пекла". Підземні тунелі виявили за допомогою георадара, томографії та сейсмічних методів, їхній вік ще належить встановити.

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