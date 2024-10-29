Притиснули серпом і закрили в могилі на замок: який вигляд мала "вампірка" з Польщі та як померла

Експерти розкрили останні моменти життя Зосі.
"Вампірка у реальному житті" вважалася настільки небезпечною, що була замкнена в могилі з серпом на шиї, коли експерти розкрили її останні хвилини життя.
Про це пише Daily Mail.
Жінка, яку дослідники назвали Зося, померла 350 років тому в Польщі, але була знайдена на кладовищі лише близько двох років тому. Тепер, завдяки скануванню черепа та іншим дослідженням, з'явилося нове розуміння того, який вона могла мати виглядати і як провела свої останні хвилини життя.
Вважається, що 18-річна дівчина мала світлу шкіру, блакитні очі, коротке волосся і кутні зуби.
Але більш тривожним є те, що коли її знайшли, вона була похована з серпом на шиї і навісним замком на одному з пальців на нозі. З понад 100 тіл, знайдених на тому ж цвинтарі в Пєні, Польща, лише тіло Зосі було поховане з дотриманням цих запобіжних заходів.
Професор Даріуш Полінскі, який працював з Маґдою Заґродзькою над дослідженням Зосі, розповів виданню: "Можна припустити, що з якихось причин ті, хто ховав жінку, боялися, що вона повстане з могили. Можливо, вони боялися, що вона була вампіркою".
Вважається, що серп і замок були покладені, щоб зупинити будь-які спроби повстати з мертвих, причому серп був розташований так, щоб відрубати їй голову, якщо вона ворухнеться.
"Серп не був покладений плазом, а розміщений на шиї таким чином, що якби померла спробувала встати, то, швидше за все, її голова була б відтята або поранена", - сказав Полінскі.
Однак, замість того, щоб бути справжньою вампіркою, причиною страху перед Зосею могла бути її деформація.
Знімки кісток, зроблені медичною дослідницею Гізер Едгар з Університету Нью-Мексико, виявили аномалію в грудній кістці Зосі.
Вона розповіла Times, що ця деформація "негативно позначила цю людину для інших", потенційно пояснюючи страх, який відчували до неї деякі люди.
Нагадаємо, вчені знайшли під стародавньою церквою "вхід до пекла". Підземні тунелі виявили за допомогою георадара, томографії та сейсмічних методів, їхній вік ще належить встановити.
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