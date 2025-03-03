Приватний зонд для вивчення астероїдів втратив стабільність у космосі: яка загроза (фото)

Наразі фахівці продовжують спроби відновити зв’язок із апаратом та стабілізувати його положення в космосі.

Поки посадковий модуль Blue Ghost успішно сів на поверхню Місяця, інший приватний космічний апарат зазнав труднощів. Перший у світі комерційний зонд, призначений для дослідження астероїда, поводиться непередбачувано в космосі, що ставить під загрозу реалізацію місії.

Про це повідомляє Space.

Космічний апарат Odin, розроблений американською компанією AstroForge, стартував 26 лютого на борту ракети Falcon 9. Його головна мета – дослідження астероїда 2022 OB5 у межах амбітного проєкту з видобутку корисних копалин у космосі. Однак лише через кілька годин після виходу на орбіту зонд почав давати збої, а останній зв'язок із ним було зафіксовано через 20 годин після запуску. Попри зусилля інженерів AstroForge, відновити комунікацію поки що не вдалося.

Станом на 1 березня Odin перебував на відстані понад 300 тис. км від Землі. Апарат усе ще рухається за запланованою траєкторією, а його сонячні панелі продовжують генерувати енергію. Однак отримати детальні дані про стан зонда не вдалося.

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Спостереження свідчать, що зонд повільно обертається у просторі, що може ускладнити подальшу місію.

Компанія AstroForge планує використовувати астероїди як джерело корисних копалин для потреб як земної промисловості, так і майбутніх космічних місій. Зонд Odin мав зібрати критично важливі дані під час прольоту повз 2022 OB5, щоб прокласти шлях для наступної місії – безпосередньої посадки на астероїд.

Наразі фахівці продовжують спроби відновити зв’язок із апаратом та стабілізувати його положення в космосі. Однак перспективи місії залишаються невизначеними.

Зонд Odin компанії AstroForge / Фото: Space.com

До слова, астрономи, які вивчали дані з радіотелескопа Murchison Widefield Array на заході Австралії, розгадали таємницю сигналів, що надходили з неба протягом п’яти років.