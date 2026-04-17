Проблеми з туалетом «Артеміди-2»: командир місії пояснив причину збоїв

Туалет місії «Артеміда-2» / © NASA

Командир місії «Артеміда-2» Рід Вайзман публічно став на захист космічного туалету після критики, яка з’явилася під час польоту.

Про це повідомило видання Space.com.

«Я просто хочу сказати, на 100% прямо: це був чудовий туалет. Туалет працював чудово», — заявив Вайзман.

За його словами, туалет коректно здійснював змив і загалом працював належним чином. Водночас труднощі виникли вже після цього етапу — під час відведення рідких відходів. Сеча мала транспортуватися через вентиляційну лінію до корпусу капсули Orion, звідки її викидали у відкритий космос. Саме на цій ділянці й сталося засмічення.

Через порушення роботи вентиляції система не могла повноцінно виводити рідину. У результаті космічний туалет довелося частково вивести з експлуатації на окремих етапах місії. Як зазначив Вайзман, резервуар для відходів мав обмежену місткість і міг витримати менше десяти використань.

Окремо він звернув увагу на сам процес викиду рідини в космос, який, за його словами, виглядав як потік дрібних крижаних частинок, що розлітаються у відкритому просторі.

Спочатку в NASA припускали, що причиною несправності могло бути обмерзання вентиляційного сопла. Проте після нагрівання системи та зміни орієнтації капсули, щоб піддати її сонячному світлу, проблема залишилася. Наразі інженери розглядають іншу версію — можливу хімічну реакцію, пов’язану з речовинами, які додають до стічних вод для запобігання утворенню біоплівок.

«NASA не знатиме напевно, доки команди не матимуть можливості детально дослідити Integrity, що вони зараз і роблять. Але якою б не була першопричина, Вайзман вважає, що команда туалетів має пишатися», — йдеться в статті.

За його словами, цей туалет є більш компактною версією системи, що використовується на Міжнародній космічній станції, і став важливим кроком уперед порівняно з місіями програми «Аполлон». Тоді астронавти взагалі не мали повноцінного туалету й користувалися спеціальними пакетами для збору відходів.

