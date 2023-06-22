Процес незворотний: вчені попередили, що Земля може поринути у хаос

Група фізиків з Університету Порту в Португалії використала теорію, розроблену для моделювання надпровідності. Дослідники дійшли висновку, що подолавши певну межу, людству не вдасться відновити рівновагу клімату на Землі.

Про це пише Science Alert.

Робота дослідників все ще має пройти рецензування, проте результати припускають, що кінцевий обсяг людської діяльності може призвести до створення "тепличної Землі" і зупинити цей процес нам уже не вдасться.

Вчені попереджають: якщо нам не вдасться стримати глобальне потепління Землі, це неминуче призведе до посух, аномальної спеки та більшої кількості екстремальних явищ. За словами експерта Бернадіні, якщо система Землі потрапить до сфери хаотичної поведінки, людство фактично втратить будь-яку надію вирішити цю проблему.

Останні кілька років дослідники постійно фіксують появу екстремальних погодних явищ, зокрема: лісові пожежі, бурі та температурні рекорди. Кліматологи невпинно попереджають, що все це є наслідком діяльності людини, наприклад використання викопного палива, вирубування лісів і зростання землеробства.

В результаті все це призвело до нової геологічної епохи, яку дослідники назвали антропоценом — період, коли діяльність людини спричинила значний вплив на всю систему Землі, зокрема геосферу, біосферу, гідросферу та атмосферу планети.

Попередній період, званий голоценом, розпочався 11 700 років тому, а за ним наступив антропоцен, і дослідники вважають, що його початок припадає на середину 20 століття, тобто якраз на пік ядерної ери.

"Ми невблаганно підштовхуємо Землю до хаосу. Одного дня система нашої планети еволюціонує в хаотичну поведінку, що враховує екстремальні сезонні коливання і погодні явища. Найбільш жахливим у цьому сценарії є те, що поринь ми у хаос, ми вже не зможемо пом'якшити наслідки. Тобто повернутись до колишнього клімату буде надзвичайно складно, якщо взагалі можливо", - каже Бернадіні.

Раніше вчені заявили, що Сонце знищить Меркурій, Венеру та Землю. Однак яким чином станеться така руйнація - не зовсім зрозуміло. Щоб з'ясувати це, вчені провели кілька 3D гідродинамічних симуляцій. Це дало можливість розглянути можливі сценарії розвитку подій після того, як зірка поглине планету. Моделювання показало, що вони залежать від розмірів планети та поточного стану зірки.

Інше дослідження показало, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце чекає багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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