ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
2 хв

Професія майбутнього: хто такі маркшейдери і чому в Україні зростає на них попит

Не ШІ єдиним: чому в Україні зростає попит на маркшейдерів, яких готує Метінвест Політехніка

Післявоєнна відбудова України потребує не лише інженерів і архітекторів, а й фахівців, про яких зазвичай говорять менше, - маркшейдерів. Від точності розрахунків цих спеціалістів залежить безпека кожної шахти, метрополітену, тунелю, мосту і підземного укриття. Тож сьогодні попит на маркшейдерів зростає швидше, ніж на більшість цифрових професій.

Маркшейдер - це інженер-аналітик, який займається просторовими вимірами, створює 3D-моделі підземних об’єктів, контролює деформації ґрунтів і конструкцій, розраховує напрямки розробки родовищ або будівництва. Його завдання - забезпечити точність до міліметра, адже будь-яка похибка може коштувати безпеки цілих споруд.

Зараз в Україні тільки один університет готує маркшейдерів повного циклу, від бакалавра до PhD – це Метінвест Політехніка. Програма навчання тут поєднує академічну підготовку з реальною виробничою практикою.

Студенти з першого курсу вивчають спеціальні дисципліни — геодезію, гірничу графіку, картографію, 3D-моделювання, роботу з геоінформаційними системами. У навчальному процесі використовують дрони, лазерні сканери, тахеометри, GPS-станції — обладнання, яке застосовується на сучасних гірничих і будівельних підприємствах.

До викладання залучені фахівці з міжнародним досвідом - зокрема, PhD Марина Батур, випускниця Стамбульського технічного університету, викладає англійською та ділиться практикою використання маркшейдерських технологій у Туреччині та ЄС.

«Це не просто навчання, а інвестиція в майбутнє української гірничої галузі. Студенти працюють із сучасними інструментами та отримують практичні знання, які одразу можна застосувати на виробництві», - каже вона.

Практика студентів проходить на підприємствах Метінвесту - у кар’єрах, шахтах і металургійних комбінатах. Там вони вчаться проводити підземні виміри, контролювати стійкість порід і координувати будівництво підземних об’єктів.

Маркшейдери потрібні не лише в гірничій галузі, а й у будівництві метро, мостів, підземних укриттів, тунелів, у логістичних і промислових проєктах. Їхні навички стають дедалі важливішими під час масштабної відбудови України.

«Попит на маркшейдерів зростає, бо досвідчених фахівців стає менше, а без них не може працювати жодне гірничо-металургійне підприємство. Після війни професія отримає нове дихання і стане ключовою для відновлення країни», - каже магістр Метінвест Політехніки Ігор Кириченко. 

Як відомо, виш Метінвест Політехніка відкрила компанія Метінвест. Головні напрями навчання - металургія, гірництво, енергетика, ІТ, робототехніка, екологічна інженерія. За п’ять років навчання тут розпочали вже понад 1330 студентів, а понад 267 випускників уже працюють у промисловості. У виші викладають 140 науковців, 92% із них - кандидати чи доктори наук. Стажування студенти вишу проходять у Болгарії, Італії, Австрії, також у Метінвест Політехніки заключене партнерство з Danieli, Siemens та Microsoft. 

Також Метінвест Політехніка створює можливості для ветеранів: нині тут навчаються 52 захисники України, у тому числі співробітники Метінвесту. Для них діє спрощена процедура вступу, мовні курси, менторські програми та адаптаційні тренінги.

Дата публікації
Кількість переглядів
221
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie