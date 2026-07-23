Прокидаєтеся раніше за будильник: вчені розкрили, що це насправді означає

Будильник / © Pexels

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Вміння прокидатися у потрібний час без будильника — це не унікальний талант, а результат чіткого щоденного розпорядку та злагодженої роботи біологічного годинника.

Про це пише Egészségkalauz.hu.

П’ятирічне дослідження серед 362 студентів показало: регулярно прокидатися у потрібний час без будильника вдається лише одиницям. Найкраще це виходить у тих, хто завжди лягає спати в один і той самий час і достатньо висипляється.

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Дослідники наголошують, що організм починає готуватися до пробудження за кілька годин до відкриття очей. У цей період у крові поступово зростає рівень кортизолу (гормону неспання), знижується вироблення мелатоніну, підвищується температура тіла та активізуються відповідні ділянки головного мозку.

«Успіх природного пробудження залежить від передбачуваності ритму. Якщо ви лягаєте спати та прокидаєтеся в один і той самий час, циркадні ритми самостійно готують тіло до підйому ще до сигналу будильника», — зазначають експерти.

Аналіз даних тисяч піддослідних також показав зв’язок між ранковим підйомом і рисами характеру. Люди, які легко встають на світанку, частіше демонструють високий рівень сумлінності, самоорганізації та наполегливості. Втім, науковці застерігають: передчасне пробудження не завжди є позитивним симптомом. Воно також може бути наслідком надмірного стресу та підвищеної тривожності.

Водночас різке переривання сну гучним будильником посеред глибокої фази викликає стан інерції сну — тривалу млявість і дратівливість, а також спровокований адреналіном стрес. Експерти застерігають і від використання функції «повторного сигналу»: декілька додаткових хвилин дрімоти запускають новий цикл сну, який знову переривається, що підсилює відчуття втоми.

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Щоб покращити якість сну та налагодити біологічний годинник, фахівці рекомендують дотримуватися стабільного графіка й лягати та прокидатися в один і той самий час як у будні, так і у вихідні. Також важливо забезпечувати достатню тривалість відпочинку, яка для дорослої людини становить 7–9 годин на добу, і щоранку перебувати на природному сонячному світлі протягом 20–30 хвилин для регуляції вироблення мелатоніну.

Сомнологи підкреслюють, що ключовим показником здоров’я є не відмова від будильника, а відчуття бадьорості протягом дня. Якщо ж людина регулярно відчуває виснаження, має труднощі з концентрацією або прокидається занадто рано й не може заснути, це є приводом звернутися до лікаря, оскільки причиною розладів сну можуть бути хронічний стрес, гормональні збої або апное.

Нагадаємо, покращити якість сну може просте правило 10–3–2–1–0. Воно допомагає впорядкувати вечірні звички та підтримати природний циркадний ритм організму.

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