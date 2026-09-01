Пролежала під землею близько 1000 років: школярі натрапили на церкву вікінгів

Острів Свон. Фото: Des Colhoun/CC BY-SA 2.0

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Учні приватної школи Гордонстоун у Шотландії допомогли виявити на безлюдному острові Свона залишки споруди, яку археологи вважають ранньосередньовічною каплицею. Знахідці може бути близько тисячі років.

Про це повідомило видання The Independent.

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Відкриття зробили під час шестиденної археологічної експедиції на крихітний острів Оркнейського архіпелагу. У поїздці взяли участь десятеро учнів Гордонстоуну — школи, де свого часу навчався король Чарльз III. Школярі працювали разом із професійними археологами з Оркнейського дослідницького центру археології (Orca).

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Як знайшли ймовірну каплицю

За словами організатора поїздки Дена Макліна, єдиною вагомою підказкою про існування на острові церкви була позначка на карті руїн, які місцеві жителі називають Twinly Kirk — «Подвійна церква».

Коли місце вдалося визначити, збережені стіни спочатку здалися частиною новішої споруди, оскільки протягом років їх добудовували. Однак після того, як команда разом з археологами заклала пробний котлован і розчистила територію від бур’янів, трохи нижче поверхні виявили сходинку, яка вела до місця, де колись був церковний вівтар.

Дослідники звернули увагу й на інші ознаки — спосіб будівництва, планування та орієнтацію споруди. Каміння було укладене сухим способом, без глини чи будівельного розчину. Поблизу також розташовані кам’яні насипи та стіна, яка перекриває доступ до місця висадки.

За попередніми оцінками, споруда має схожі риси з іншими церквами вікінгів X–XI століть.

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«Це був особливий момент — підтвердити студентам, що вони допомогли відкрити фрагмент історії вікінгів, якому може бути до 1000 років», — розповів Маклін.

Що ще досліджували на острові

Під час експедиції школярі жили в покинутому будинку, де ніхто не мешкав близько століття. Там не було електрики, а прісну воду доводилося качати зі старої криниці. Частина учнів також долучилася до відновлення будинку, зокрема заміни підлоги.

Крім ймовірної каплиці, команда досліджувала можливе доісторичне поселення в центрі невеликого приватного острова та круглий рів, який, як вважається, міг бути місцем розташування попереджувального маяка вікінгів.

За словами старшого керівника проєкту Orca Пола Кларка, Свона має довгу історію, що сягає тисячоліть, однак до цього літа острів був дуже мало досліджений.

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Тепер фахівці планують проаналізувати зразки, отримані під час експедиції. Археологи сподіваються з’ясувати більше про діяльність, яка могла відбуватися в каплиці, а також отримати матеріал, придатний для радіовуглецевого датування. Воно може допомогти точніше визначити вік споруди.

Нагадаємо, раніше біля узбережжя Яви археологи знайшли сліди затонулого світу, якому близько 140 тисяч років. На цій території жили Homo erectus, а поруч — слони, носороги, бегемоти та інші великі тварини.

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