Пролежали у землі 70 мільйонів років: палеонтологи знайшли сотні яєць динозаврів

Яйця динозаврів / Фото: Музей-парк динозаврів

Команда французьких палеонтологів зробила вражальне відкриття на півдні країни. Після місяців виснажливої боротьби з багнюкою та зимовими дощами дослідники розкопали одне з найбагатших місць гніздування динозаврів, коли-небудь знайдених у Європі.

Про це пише Indian Defence Review.

Скарб віком 70 мільйонів років

Масштабні розкопки проходили поблизу містечка Мез на півдні Франції. Через складні погодні умови та особливості місцевого глинистого ґрунту роботи постійно доводилося зупиняти і чекати, поки земля підсохне. Проте терпіння вчених було винагороджене сповна: вони виявили скам’янілий шар породи, що містив понад сотню яєць динозаврів.

«Ми все ще перебуваємо в процесі. На цьому етапі вже є понад сотня видимих яєць динозаврів, і, що найголовніше, цей шар продовжується далі», — розповів директор музею Ален Кабо.

Знайдені скам’янілості датуються періодом між 70 і 72 мільйонами років тому. Це самий кінець крейдяного періоду, тобто яйця належать до фінальної глави існування непташиних динозаврів перед їхнім масовим вимиранням. Дослідники пояснюють, що швидке поховання гнізд під шаром багнюки під час стародавніх повеней допомогло крихкій шкаралупі скам’яніти, а не розбитися чи розмитися водою.

Різні види на одному місці

Унікальність знахідки полягає в тому, що на одній ділянці виявлено яйця різних типів. Найпоширеніші з них мають ідеально круглу форму — вчені приписують їх титанозаврам, величезним травоїдним гігантам з довгими шиями.

Окрім них, палеонтологи знайшли менші яйця іншої структури, які могли належати броньованим анкілозаврам або невеликим хижим тероподам. Наявність різних типів яєць свідчить про те, що багато видів динозаврів регулярно поверталися на цю територію для розмноження, адже місцева заплава пропонувала ідеальні умови ґрунту та відносну безпеку від хижаків.

Історія цього місця дуже показова. Ален Кабо вперше виявив ці поклади скам’янілостей ще 1996 року. Тоді чутки швидко розлетілися, і приватні колекціонери почали розкрадати скарби. Щоб зупинити мародерство, дослідник ухвалив кардинальне рішення — побудувати музей просто на місці розкопок, щоб захистити спадщину і показати процес роботи всім охочим. Відтоді там було знайдено багато унікальних експонатів, зокрема і крихітне 7-сантиметрове яйце динозавра.

Нагадаємо, науковці з Тайваню відтворили гніздо птахоподібного динозавра овіраптора в натуральну величину. Експеримент довів, що ці доісторичні істоти покладалися на сонячне тепло, адже їхні розміри та форма гнізда не дозволяли висиджувати яйця так, як це роблять сучасні птахи.