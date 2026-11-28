Hylonomus lyelli / Реконструкція ШІ / © Фото з відкритих джерел

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Понад 150 років маленька доісторична тварина вважалася найдавнішою відомою рептилією. Її рештки знайшли всередині порожнистого стовбура скам’янілого дерева на узбережжі Канади. Тепер нове дослідження змушує науковців переглянути її місце на еволюційному дереві.

Про це пише Daily Galaxy.

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Йдеться про Hylonomus lyelli — невелику істоту завдовжки приблизно 20 сантиметрів, рештки якої збереглися у породах віком близько 315 мільйонів років.

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Як порожнисті дерева зберегли рештки давніх тварин

Знахідку зробили 1859 року на скелях Джоггінс у канадській провінції Нова Шотландія. Геолог Вільям Доусон досліджував скам’янілі дерева, коли в одному з порожнистих стовбурів виявив крихітні скелети. Пізніше він описав тварину та назвав її Hylonomus lyelli. Назва роду перекладається як «лісовий мешканець» і відсилає до місця, де знайшли рештки.

За життя ці дерева сягали 20–30 метрів заввишки. Після їхньої загибелі м’які внутрішні тканини поступово руйнувалися, тоді як міцна зовнішня частина стовбура зберігала форму. Усередині залишалися порожнини, куди потрапляли дрібні тварини.

Як саме вони опинялися в пастці, досі остаточно не з’ясовано. Одна з основних версій полягає в тому, що істоти випадково падали всередину й не могли вибратися. Інші дослідники припускають, що порожнисті стовбури могли слугувати тваринам місцем для гніздування. Згодом порожнини заповнювалися річковими відкладами, які поховали рештки й захистили їх від руйнування.

Яким було життя 315 мільйонів років тому

Скелі Джоггінс розташовані на березі затоки Фанді у східній Канаді. Це один із найважливіших палеонтологічних об’єктів світу, який ЮНЕСКО внесла до Списку всесвітньої спадщини 2008 року. Тут збереглися сліди одразу трьох давніх екосистем: естуарію, вологого тропічного лісу на заплаві та лісистої річкової рівнини з прісноводними водоймами.

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Породи цього узбережжя сформувалися приблизно 318–303 мільйони років тому, у кам’яновугільному періоді. Тоді значні території вкривали густі вологі ліси, а в болотистих місцевостях жили амфібії, комахи, багатоніжки, равлики та дрібні наземні хребетні.

Багатство знахідок принесло Джоггінс назву «Галапагоси кам’яновугільного періоду». За даними ЮНЕСКО, тут описано 96 родів і 148 видів викопних решток, а також 20 груп викопних слідів. Важливо й те, що припливи затоки Фанді постійно розмивають берегові скелі, відкриваючи нові ділянки порід і потенційні знахідки.

Чому статус найдавнішої рептилії опинився під сумнівом

Hylonomus lyelli довгий час вважали одним із найважливіших свідчень ранньої еволюції рептилій. Невелика тварина мала видовжену форму тіла, хвіст і гострі зуби. Найімовірніше, вона полювала на дрібних безхребетних.

Однак у 2025 році в журналі Peer Community Journal опублікували дослідження, автори якого переглянули еволюційне споріднення ранніх наземних хребетних. У ньому Hylonomus розташували за межами так званої коронної групи амніотів із задньою ймовірністю 85%. Тобто, за результатами аналізу, він, імовірно, не належав до групи, що охоплює спільного предка всіх сучасних амніотів та його нащадків.

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Амніоти — це велика група хребетних, до якої належать рептилії, птахи та ссавці. Вони мають особливі зародкові оболонки, що дали змогу їхнім предкам розмножуватися поза водним середовищем. Тому перегляд класифікації Hylonomus важливий для розуміння того, коли й у якій послідовності формувалися основні гілки наземних хребетних.

Втім, ідеться не про остаточне спростування всіх попередніх уявлень про цю тварину. Дослідження пропонує інше розташування виду на еволюційному дереві, а його значення для реконструкції походження амніотів ще потребує подальшого вивчення.

Місце, де історія Землі буквально виходить на поверхню

Палеонтологічна цінність Джоггінса стала очевидною ще в середині XIX століття. 1842 року британський геолог Чарльз Лаєлл відвідав ці скелі й звернув увагу на вертикальні скам’янілі стовбури дерев. Згодом він повернувся сюди разом із Вільямом Доусоном, і вони знайшли рештки амфібій усередині давніх дерев.

Відкриття допомогли науковцям довести, що в кам’яновугільний період на цій території існували великі лісові екосистеми, а не просто накопичувалися рослинні рештки, принесені водою. Пізніше Чарльз Дарвін використав знахідки з Джоггінса у своїй праці «Походження видів», пояснюючи, чому викопний літопис не зберігає всіх проміжних форм еволюції.

Сьогодні це узбережжя залишається одним із найцінніших місць для дослідження раннього життя на суходолі. Історія Hylonomus нагадує, що навіть знахідки, які вважали добре вивченими понад століття, можуть отримати зовсім нове пояснення завдяки сучасним методам аналізу.

Нові знахідки, які змінюють уявлення про доісторичне життя

Палеонтологи й сьогодні знаходять рештки тварин у найнесподіваніших місцях. У Китаї, наприклад, під час пошуку мідних покладів у буровому керні з глибини 473 метрів виявили скам’янілість динозавра віком близько 115 мільйонів років. Ця знахідка показала, що давні рештки можуть приховуватися глибоко під землею.

Інша несподівана знахідка чекала на дослідників просто під будівельним майданчиком у Бразилії. Там розкопали рештки раніше невідомого виду динозавра, який жив приблизно 120 мільйонів років тому та міг сягати 20 метрів завдовжки. Скам’янілість під майбутнім будівництвом пролежала в землі мільйони років, перш ніж її помітили люди.

А іноді нові відкриття стосуються не лише окремих видів, а й того, як тварини переживали глобальні катастрофи. У Північній Америці вчені виявили рештки невідомого раніше виду давніх рептилій віком близько 66 мільйонів років, які змогли вижити після вимирання динозаврів. Дослідження допомогло пояснити, як давні родичі алігаторів пережили катастрофу.

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