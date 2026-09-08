Пролежав у пісках 3200 років: знайдений артефакт вказав шлях до легендарного втраченого міста

Археологи в Єгипті знайшли напис віком 3200 років / © Рятівна археологічна служба

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У північній частині Єгипту дослідницька група Міністерства туризму та старожитностей розкопала унікальні археологічні залишки часів Нового царства. Знайдені на локації Телль-Абу-Сейфі артефакти та фрагменти стародавнього храму можуть належати військовому місту Месен, яке століттями вважалося лише міфом.

Про це пише Gizmodo.

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Дослідження Шляху Гора

Ці історичні знахідки є результатом багаторічного масштабного проєкту з вивчення Шляху Гора. Цей стародавній маршрут пролягав уздовж східних кордонів Єгипту і мав величезне військове та стратегічне значення.

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«Поточні знахідки підтверджують, що Телль-Абу-Сейфі є одним із головних об’єктів уздовж Шляху Гора», — йдеться у заяві міністерства.

Місто Месен часто згадувалося у текстах періоду Нового царства, яке існувало з 1570 до 1069 року до нашої ери. Проте його точне місцезнаходження довго залишалося невідомим, оскільки масштабні будівельні роботи вже за римської епохи повністю знищили значну частину стародавніх пам’яток.

Знахідки військового міста

Під час розкопок команда археологів виявила залишки двох кам’яних доріг, просторих складських приміщень та кімнат обслуговування. Ці архітектурні елементи та знайдені артефакти адміністративного призначення повністю відповідають структурі стародавніх єгипетських храмів.

На місці розкопок також знайшли фрагменти пісковика зі згадками про видатного фараона Рамсеса II, який правив Єгиптом з 1279 до 1213 року до нашої ери. Інший важливий кам’яний напис розповідав про реставрацію статуї Гора, якого в тексті прямо називають володарем міста Месен.

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Пошук додаткових доказів

Попри вагомі археологічні докази, єгипетські науковці наголошують на необхідності проведення подальших масштабних досліджень. Наразі експерти сподіваються продовжити розкопки на цьому об’єкті, щоб знайти більше незаперечних підтверджень своєї історичної гіпотези.

«Команді потрібно провести більше досліджень, щоб бути абсолютно впевненими», — зазначив керівник відділу археології Дельти та Синаю Хешам Хуссейн.

Незалежні фахівці також висловлюють обережність щодо остаточних висновків та чекають на нові відкриття. Наприклад, археолог з Міжнародного університету Трініті Джеймс Гоффмаєр припустив, що підтвердити цю теорію допоможуть майбутні знахідки специфічних керамічних виробів.

Нагадаємо, у Мексиці випадково знайшли загублене поселення мая, яке десятиліттями залишалося непоміченим просто біля шосе. Виявити піраміди, площі та інші споруди вдалося завдяки повторному аналізу старих даних лідара.

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