Пролежало на дні понад сто років: історики виявили затонуле 18-метрове судно-драгу у Дніпрі (фото)

У Запоріжжі у річці Дніпро історики виявили затонуле 18-метрове судно-драгу, яке використовували для днопоглиблювальних робіт. Корабель датується початком 20 століття.

Про це йдеться у матеріалі "Суспільне Запоріжжя".

Фахівці поки не встановили обставини затоплення драги, втім вже вдалось з'ясувати, що судно має дубовий корпус та металеві конструкції, на борту розташовано 6 кают.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Екіпаж складає не менше шести людей", — пояснив кандидат історичних наук Олександр Олійник.

Вже на обмілілому березі Дніпра історик знайшов і човен, що належить затонулому судну. Ймовірно на ньому екіпаж розвозив якорі, запевняв Олександр Олійник.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Людина сиділа на веслах, напевно клали якір і потім його в певному місці скидали для того, щоб розтягти драгу над місцем робіт. Розмір його в ширину міряли, в кормовій частині це 80 см, довжина човна близько 3,80, майже 4 метри. Думаю, що такий човен був не один", — сказав дослідник.

До дослідження судна неможливо застосувати ані польової, ані методи підводної археології, адже корабель перебуває на грані води та суходолу, а Дніпро постійно змінює свій рівень, каже експерт.

"Ні управління культури, ні охорона пам'яток на цей день не проявили ніякого бажання досліджувати відповідний об'єкт. Пам'ятку шкода, вона пропаде, але до того, як вона буде розібрана та знищена, ми повинні максимум з неї взяти інформації. Це наша історія", — сказав Олександр Олійник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що першою відомою жертвою канібалізму під час приреченої експедиції Франкліна 1845 року став капітан Джеймс Фітцджеймс, який загинув під час експедиції Британського королівського флоту.

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