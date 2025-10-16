"Пролом" у магнітному полі Землі збільшився: чим це може закінчитися

Аномалія збільшилася приблизно на половину площі континентальної Європи / © Pixabay

Велика аномалія у магнітному полі Землі продовжує розширюватися. Супутники фіксують послаблення захисного поля нашої планети. Пролом у магнітному полі Землі, відомий як Південно-Атлантична аномалія, розширився. Від 2014 року його розміри збільшилися на площу, яку можна порівняти з розмірами континентальної Європи

Про це повідомляє Phys.org.

“Аномалію” вперше зафіксували ще в XIX столітті. Сьогодні її вивчення важливе для космічної безпеки, оскільки супутники, які пролітають над цим регіоном, отримують підвищену дозу космічної радіації. Це може призвести до збоїв у роботі, пошкодження критично важливого обладнання і навіть до відключення живлення.

Нові дані Swarn показали, що Південно-Атлантична аномалія стабільно розширювалася від 2014 до 2025 роки. Але в регіоні Атлантичного океану на південний захід від Африки від 2020 року спостерігається ще більш швидке ослаблення магнітного поля Землі.

«Південно-Атлантична аномалія — це не просто єдиний блок. Вона змінюється інакше у напрямку до Африки, ніж поблизу Південної Америки. У цьому регіоні відбувається щось особливе, що призводить до більш інтенсивного ослаблення поля», — сказав провідний автор дослідження Кріс Фінлі, професор геомагнетизму в Данському технічному університеті.

Ця поведінка пов’язана з дивними закономірностями в магнітному полі на кордоні між рідким зовнішнім ядром Землі та її мантією, відомими як області зворотного магнітного потоку.

Південно-Атлантична аномалія відома ще від 1960-х років, але детальні вимірювання стали можливими лише після запуску місії Swarm Європейського космічного агентства (ESA) 2013 року. Три супутники постійно відстежують зміни магнітного поля.

