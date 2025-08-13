Проникає без болю та викликає рак: вчені виявили, як жахливий паразит потрапляє в організм

Крихітний черв’як-паразит Schistosoma mansoni

Вчені виявили, як жахливий паразитичний черв’як може проникнути у ваш організм, не викликаючи жодних відчуттів. Йдеться про Schistosoma mansoni, або кров’яного сисуна, який щорічно стає причиною смерті сотень тисяч людей у світі. Цей паразит може спричинити хронічне захворювання, відоме як шистосомоз, або «равликова лихоманка».

Про це пише Daily Mail, посилаючись на нове дослідження.

Непомітне проникнення

Зараження відбувається під час контакту із забрудненою прісною водою, наприклад, під час купання або риболовлі. Личинки паразита, що живуть у прісноводних равликах, проникають через шкіру. Нове дослідження, проведене вченими Медичної школи Тулейн, розкрило, чому цей процес не викликає болю чи свербежу. Вони встановили, що черв’як зменшує активність білка TRPV1+, який відповідає за передачу больових сигналів до мозку.

Це відкриття має потенційний медичний ефект. Головний дослідник доктор Де’Броскі Р. Герберт припускає, що молекули, які використовує паразит для блокування TRPV1+, можуть стати основою для нових, ненаркотичних знеболювальних препаратів.

«Якщо ми ідентифікуємо та ізолюємо молекули, які [черв’яки-паразити — ред.] використовують для блокування активації TRPV1+, це може стати новою альтернативою нинішнім методам лікування болю на основі опіоїдів», — заявив Герберт.

Поширення в Європі та лікування

Раніше шистосомоз був поширений переважно в Африці, Південній Америці та на Близькому Сході. Однак через подорожі та глобальне потепління випадки зараження почали фіксувати в Південній Європі — в Іспанії, Португалії та деяких частинах Франції. Вважається, що цей паразит потрапив до Європи з мандрівниками з Африки, а зміна клімату зробила європейські водойми більш сприятливими для його існування.

Початкові симптоми можуть включати сверблячий висип, а пізніше — лихоманку, кашель, діарею та біль у м’язах. Оскільки симптоми схожі на інші захворювання, шистосомоз часто помилково діагностують.

Захворювання може спричинити безпліддя, сліпоту, недостатність внутрішніх органів і навіть рак сечового міхура. Для лікування використовують препарат під назвою празиквантел, який знищує черв’яків. Щоб уникнути зараження, лікарі радять не плавати та не ходити босоніж у прісних водоймах, де можуть бути паразити. У солоній і хлорованій воді вони не виживають.

