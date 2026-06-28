Пропливли половину планети: фотографії хвостів розкрили несподівану подорож двох китів

Два горбатих кити пропливли від Австралії до Бразилії / © Unsplash

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Двоє морських ссавців встановили новий абсолютний рекорд дальності міграції, подолавши понад 14 тисяч кілометрів між узбережжями Австралії та Бразилії. Ця безпрецедентна подорож у протилежних напрямках кардинально змінює уявлення про звички та рівень ізольованості різних популяцій цих тварин.

Про це пише Phys.org.

Зазвичай ці велетенські істоти мігрують на великі відстані за передбачуваними маршрутами, яких вони навчаються від своїх матерів. Вони проводять теплі місяці в пошуках криля та дрібної риби, а на період зимового розмноження завжди повертаються у тропічні води.

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Технології розпізнавання та новий рекорд

Відстежити точні переміщення тварин, які проводять більшу частину свого життя під водою, є надзвичайно складним завданням. Для цього дослідження науковці проаналізували понад дев’ятнадцять тисяч фотографій, зібраних дослідницькими групами та волонтерами за останні сорок років. Завдяки спеціальному програмному забезпеченню китів вдалося ідентифікувати за унікальними кольоровими візерунками та нерівними краями їхніх хвостів.

Малюнок на хвості горатих китів є унікальним як відбитки пальців у людини

Аналіз зображень підтвердив, що дві різні особини були зафіксовані в місцях розмноження як у східній Австралії, так і в Бразилії. Один із рекордсменів подолав понад 15 тисяч кілометрів, випередивши попереднього лідера, який здійснив подорож від Колумбії до Занзібару. Оскільки фотографії фіксують лише початок і кінець цих маршрутів, точна траєкторія руху ссавців залишається невідомою.

«Це дуже рідкісна подія, але вона є справді чудовою демонстрацією того, наскільки широкий ареал проживання мають ці тварини», — зазначив колишній керівник програми дослідження китів Філіп Клепем.

Причини міграції та вплив клімату

Здебільшого ці морські велетні не подорожують між різними місцями спаровування, тому справжні мотиви такої аномальної поведінки залишаються загадкою. Дослідники припускають, що особини могли зустріти інших родичів на спільних місцях годівлі та просто приєднатися до їхньої зграї замість повернення додому. Водночас такі масштабні одіссеї є набагато складнішими для тварин у Північній півкулі, де масивні континенти перешкоджають вільному пересуванню океанами.

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Зафіксований рекорд яскраво демонструє реальні фізичні можливості та витривалість цього виду морських ссавців. Використані методи розпізнавання також допоможуть вченим відстежувати переміщення популяцій на тлі стрімких кліматичних змін. Глобальне потепління океанів неминуче вплине на звичні місця розмноження криля, що змусить китів шукати нові маршрути для виживання.

«Виявлення не однієї, а двох особин, які перетнули відстань між Австралією та Бразилією, кидає виклик нашим уявленням про те, наскільки насправді розділені ці популяції», — пояснила співавторка дослідження Стефані Стек.

Нагадаємо, науковці розкрили несподівану природну аномалію та з’ясували, яка невидима перешкода змушує медуз масово зникати з поверхні океану після кожної сильної зливи.

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