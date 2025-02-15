Пророцтво Ньютона: коли, на його думку, настане кінець світу

Ньютон вважав, що світовий кінець пов’язаний із біблійними пророцтвами, зокрема з битвою при Армагеддоні, де сили добра зіткнуться з силами зла.

Сер Ісаак Ньютон, знаменитий фізик і математик, відомий своїми законами руху та гравітації, у 1704 році зробив розрахунки, згідно з якими кінець світу може настати у 2060 році. Свої висновки він записав на аркуші паперу поряд із математичними обчисленнями понад 300 років тому.

Про це пише Daily Mail.

Ньютон вважав, що світовий кінець пов’язаний із біблійними пророцтвами, зокрема з битвою при Армагеддоні, де сили добра (очолювані Богом) зіткнуться з силами зла (керованими царями Землі). Він ґрунтував свої розрахунки на біблійних текстах, а саме на книзі Одкровення та Книзі Данила.

Як Ньютон обчислив дату?

Учений використав так званий "пророчий принцип", за яким один біблійний день відповідає одному року. Відштовхуючись від періоду "1260 днів", зазначеного в Святому Письмі, він шукав історичну подію, яка могла би бути початковою точкою відліку. Ньютон зупинився на 800 році нашої ери — даті створення Священної Римської імперії. Додавши 1260 років, він отримав 2060 рік.

"Час, часи та половина часу становлять 42 місяці або 1260 днів, що відповідає трьом із половиною рокам, якщо рік рахувати з дванадцяти місяців, а місяць із 30 днів", — писав Ньютон у своєму листі 1704 року.

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Він також застерігав від надмірного спекулювання на темі кінця світу, адже "Христос прийде, як злодій уночі", і ніхто не знає точної дати.

Чи Ньютон був упевнений у своїх розрахунках?

Попри свої розрахунки, Ньютон сумнівався в тому, що 2060 рік є остаточною датою кінця світу. "Це може статися і пізніше, але я не бачу причин, чому це має статися раніше", — писав він.

Він також попереджав, що невдалі передбачення можуть дискредитувати біблійні пророцтва: "Я говорю про це не для того, щоб стверджувати, коли настане кінець, а щоб припинити безрозсудні здогадки фантазерів, які часто пророкують дату кінця світу і тим самим ганьблять священні пророцтва, коли їхні передбачення не збуваються".

Наука і релігія: як Ньютон поєднував їх у своїй роботі?

Ньютон не просто вивчав фізику та математику, а й займався богословськими дослідженнями. Він намагався розшифрувати біблійні тексти та знаходити в них приховані закономірності. Однак його підхід до передбачення майбутнього базувався не на складних математичних обчисленнях, а на простій арифметиці.

За словами професора історії науки Стівена Снобелена, Ньютон не був "науковцем" у сучасному розумінні цього слова, а швидше "натурфілософом", який намагався знайти зв’язок між наукою, історією та релігією.

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Попри авторитет Ньютона у світі науки, його розрахунки ґрунтувалися на біблійних текстах, а не на наукових даних. Його інтерес до кінця світу був радше богословським, ніж науковим. Проте сам факт того, що один із найвидатніших вчених усіх часів намагався визначити дату Апокаліпсису, додає цій темі містичної інтриги.