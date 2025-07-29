Пророцтво Ванги про прибульців 2025-го може справдитися: до Сонця летить загадковий об’єкт

НЛО / © Pixabay

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У липні 2025 року вчені виявили загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який рухається через Сонячну систему з надзвичайною швидкістю та незвичною траєкторією. Деякі науковці вважають, що він може бути не природним тілом, а створеним розумною цивілізацією — можливо, розвідувальним зондом інопланетного походження.

Про це пише Times of India.

Об’єкт розміром близько 24 км у діаметрі (що більше за Мангеттен) рухається зі швидкістю понад 210 000 км/год. Його гіперболічна траєкторія свідчить, що він прилетів із-за меж Сонячної системи. Учені звертають увагу на його нестандартне прискорення та можливі маневри, які не характерні для звичайних комет.

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Підозри щодо інопланетної технології

Гарвардський астрофізик Аві Леб, відомий своїми гіпотезами про можливе існування техногенних міжзоряних об’єктів, вважає, що 3I/ATLAS може бути штучним. Його траєкторія охоплює гравітаційні зони Юпітера, Марса та Венери — що може бути стратегічним маршрутом для збору інформації або запуску розвідувальних приладів.

Особливе занепокоєння викликає факт, що в листопаді обʼєкт пройде поблизу Сонця, тимчасово зникаючи з поля зору телескопів. Це може бути, за словами Леба, навмисною спробою уникнути спостереження.

Інопланетна загроза чи збіг

Теорія про «темний ліс», згідно з якою розумні цивілізації уникають сигналів через ризик ворожого знищення, теж отримує нове звучання. Якщо 3I/ATLAS — це розвідувальний пристрій, то його місія може мати зовсім не мирну мету.

Попри обережність більшості науковців, об’єкт уже спонукає обговорення питань захисту планети від потенційних позаземних загроз.

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Пророцтво Ванги і паніка в соцмережах

Додаткового резонансу додає згадка про пророцтво болгарської провидиці Ванги, яка нібито передбачила контакт людства з інопланетянами саме у 2025 році. У соцмережах спалахнули бурхливі обговорення — від ентузіазму до тривоги щодо можливого «космічного Троянського коня».

Ближче до листопада астрономи у всьому світі мають намір посилити моніторинг за 3I/ATLAS. Незалежно від того, виявиться він звичайною кометою чи технологічним артефактом, — нас може чекати один із найвизначніших моментів в історії людства.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ванга і «живий Нострадамус» зробили однакове сенсаційне пророцтво на 2025 рік. Відкриття може бути пов’язане з великою спортивною подією або розсекреченням матеріалів про НЛО.

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Також повідомлялось, що комета 3I/ATLAS, яку вчені виявили в липні, зацікавила не лише науковців, а й стала джерелом гумору в соцмережах. Після того як відомий астрофізик Аві Лоеб припустив, що об’єкт може бути інопланетним апаратом, українські користувачі перетворили новину на мем і вже жартома пропонують збирати гроші на «НЛО-перехоплювачі».