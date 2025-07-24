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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Прорив у біомедицині: вчені розробляють препарат, здатний уповільнити старіння

Міжнародна команда дослідників розробляє ліки, які здатні блокувати некроз — процес клітинної смерті, пов’язаний зі старінням і хронічними хворобами.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Вчені розробляють препарат, здатний уповільнити старіння

Вчені розробляють препарат, здатний уповільнити старіння / © Pexels

Команда вчених оголосила про розробку нових препаратів, які потенційно можуть впливати на ключовий механізм клітинної загибелі — некроз — і тим самим відкрити шлях до уповільнення вікових захворювань і навіть самого процесу старіння.

Про це пише видання Lad Bible.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Oncogene, відкривають перспективи створення так званих “антинекротичних” препаратів. Їхній вплив вже продемонстрував обнадійливі результати на клітинах, які перебували в стані загибелі. Клінічні випробування мають розпочатися вже цього року.

Ключова ідея полягає в тому, що некроз — незапрограмована форма загибелі клітин, яка відрізняється від природного апоптозу — є спільною ланкою для багатьох тяжких хвороб. Він може запускати каскадні процеси, які ведуть до запалення, фіброзу, порушення регенерації тканин, генетичної нестабільності й розвитку пухлин.

За словами авторки дослідження, докторки Каріни Керн, генеральної директорки біотехнологічної компанії LinkGevity, вирішальну роль у запуску некрозу відіграє кальцій. У нормі його концентрація всередині клітини в десятки тисяч разів нижча, ніж ззовні, але під час стресу цей баланс руйнується, спричиняючи клітинний колапс.

“Некроз був довгий час недооцінений, — зазначає Керн. — Але тепер ми розуміємо, що він не лише кінцева стадія загибелі клітини, а й пусковий механізм, через який виникає та поширюється системна дегенерація”.

Саме цей процес пов’язують із розвитком вікових захворювань — хвороби Альцгеймера, Паркінсона, серцево-судинних порушень, ниркової недостатності тощо. Якщо вдасться втрутитися в механізми некрозу на ранній стадії, це може відкрити нові горизонти для лікування і навіть профілактики цих хвороб.

Дослідження також охоплює дані з космічної медицини: виявлено, що мікрогравітація і радіація під час польотів у космос прискорюють старіння органів і функціональну дегенерацію. Це дозволяє застосувати отримані знання не лише на Землі, а й у межах підготовки до тривалих місій у космосі.

Співавтор дослідження, професор Деміан Бейлі з Університету Південного Уельсу, підкреслив, що порушення іонного балансу та посилений некроз — один із ключових викликів для організму в умовах старіння.

“Якщо ми навчимося тимчасово зупиняти некроз, — підсумовує докторка Керн, — ми зможемо розірвати ланцюг руйнування, відновити нормальні функції клітин і запустити механізми регенерації”.

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