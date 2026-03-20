Прорив у робототехніці: фахівці створили руку, що точно повторює рухи людської (відео)

Роботизовані руки / © Tesollo

Роботи нарешті припинять ламати все, до чого торкаються. Південнокорейська компанія Tesollo представила п’ятипалу кисть, яка за ваги менше кілограма має неймовірну чутливість та 20 ступенів свободи.

Про це пише interestingengineering.

Хоча «мозок» сучасних роботів майже досяг рівня геніальності, їхні маніпулятори все ще залишаються недосконалими. Більшість машин досі не здатні, наприклад, обережно підняти виноградину, не пошкодивши її.

КомпаніяTesollo, яка розробляє роботизовані кисті та захвати, представила компактну п’ятипалу модель для гуманоїдних і промислових систем — DG-5F-S. Вона має 20 ступенів свободи та відтворює рухи, максимально наближені до людських. Її габарити й вага відповідають вимогам, що раніше стримували впровадження подібних рішень у гуманоїдній робототехніці.

Роботизована рука від Tesollo — характеристики

Довжина DG-5F-S становить 21 см, а сама роботизована рука відзначається високою спритністю. Попри складну конструкцію, її вага — лише 880 г. Однією з ключових особливостей є «зворотно-керовані» суглоби (backdrivable joints), які забезпечують необхідну гнучкість. Це дає змогу роботу безпечніше взаємодіяти з довкіллям і поглинати зовнішні впливи без пошкоджень.

Компанія відходить від традиційного фокусу на «сухих» технічних показниках. Представлена на Consumer Electronics Show 2026 модель створена з урахуванням різноманітних потреб ринку гуманоїдних роботів, зокрема щодо варіантів встановлення та конфігурації.

Tesollo зробила акцент на інтеграційній інженерії, щоб її рішення легко поєднувалося з роботизованими системами, що вже існують. Це демонструє перехід від експериментальних прототипів до практичних і комерційно придатних продуктів.

Спираючись на досвід попередніх розробок, інженери змогли суттєво зменшити розміри, вагу та вартість пристрою, подолавши ключові бар’єри, що уповільнюють розвиток гуманоїдних роботів.

Для тих, кому не потрібна максимальна рухливість, доступна спрощена версія з 15 ступенями свободи. Вона компактніша та має простіше керування, що робить її оптимальною для лабораторій з обмеженим простором або без потреби у високій складності.

«Доступна опціональна конфігурація з 15 ступенями свободи для застосувань, де потрібен менш складний простір керування (наприклад, для зменшення складності навчання алгоритмів), але збережено можливість маніпуляцій кількома пальцями», — зазначили в компанії.

Конкуренція у сфері роботизованих рук

Розробка досконалого роботизованого захвату набирає обертів, і Tesollo — лише один із гравців у цій гонці. До неї приєдналася й Samsung Electronics, створивши спеціалізований підрозділ Hand Lab у межах свого напряму Future Robotics.

Інженери Samsung працюють над системою, що імітує сухожилля: вона дозволить перемістити важкі двигуни з пальців до передпліччя, відтворюючи людську анатомію. Компанія прагне досягти плавнішого та точнішоггокерування, ніж у традиційних конструкціях із мотором у кожному пальці.

Однак рух — це лише частина виклику: роботам потрібно ще й «відчувати». Samsung інтегрує передові тактильні сенсори, здатні визначати текстуру, тиск і навіть мікроскопічне ковзання предметів. Це дає змогу системі в реальному часі коригувати силу захвату — подібно до того, як людина міцніше тримає слизьку склянку.

Ставки в цій галузі надзвичайно високі. З огляду на те, що такі компанії, як Tesla та Figure, працюють над універсальними гуманоїдними роботами, саме рука стає ключовим і водночас найдорожчим елементом конструкції.

За оцінками експертів, до 2030 року світовий ринок п’ятипалих роботизованих рук для гуманоїдів може сягнути 876 млн дол.

Кінцева мета розробників — відмовитися від незграбних захватів і створити роботизовані руки, здатні відчувати, адаптуватися та точно маніпулювати об’єктами завдяки високому рівню інтелектуальної чутливості.

До слова, шанхайський стартап DroidUp представив Moya — одного з найреалістичніших гуманоїдних роботів. Він має «теплу» шкіру (32 — 36 °C), модульну конструкцію зі змінною зовнішністю та імітацію анатомічних структур (м’язів, жиру). Moya відтворює емоції мімікою, підтримує зоровий контакт і має м’яку ходу. Розробники пропонують використовувати цього робота в медицині та освіті.