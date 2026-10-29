Проста математична головоломка ставить у глухий кут тисячі людей: випробуйте себе

Математична головоломка на кмітливість / © Pixabay

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Головоломки розвивають логічне мислення, навички розв’язання проблем та концентрацію, водночас тренуючи мозок в ігровій формі. Ця математична задача може здатися простою на перший погляд, однак навіть невелика недбалість може легко призвести до неправильного результату.

Про це пише Blikk.

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Варто ретельно продумати кожен крок, перш ніж придумати рішення. Математична задача не така вже й складна, але потрібно запам'ятати основний порядок дій, щоб правильно її розв'язати. Варто взяти те, що ви вивчили в школі, і ретельно обміркувати завдання.

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Легка, але підступна математична задача / © Blikk

Правильне рішення

Задача спочатку здається простою, але щоб отримати правильний результат, важливо дотримуватися порядку операцій:

10 − 4 : 2 + 3 × 1

Множення та ділення потрібно виконати першими, оскільки вони передують додаванню та відніманню. Множення та ділення – це операції однакового рангу.

Спочатку обчислюємо ділення:

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4 : 2 = 2

Потім обчислюємо множення:

3 × 1 = 3

Отже, задача спрощується до наступного:

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10 − 2 + 3

Тепер нам потрібно лише виконати додавання та віднімання, працюючи зліва направо:

10 − 2 = 8

8 + 3 = 11

Отже, правильний результат: 11.

Крім того, рівняння 6×6 — 6 ÷ 6 також збиває з пантелику користувачів Мережі. Розв’язуючи задачу, вони дають абсолютно різні відповіді. У цьому разі немає дужок або степенів, тому починати потрібно з множення: 6×6 = 36.

Далі для обчислення потрібно виконати ділення, тобто 6 ÷ 6 = 1. Нарешті, потрібно виконати віднімання, тобто 36 — 1. Це підводить вас до відповіді 35.

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