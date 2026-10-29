ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

Проста математична головоломка ставить у глухий кут тисячі людей: випробуйте себе

На перший погляд легка математична задача змусила багатьох поламати голову. Перевірте, чи зможете ви розв'язати цю підступну математичну задачу.

Автор публікації
Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Математична головоломка на кмітливість

Математична головоломка на кмітливість / © Pixabay

Головоломки розвивають логічне мислення, навички розв’язання проблем та концентрацію, водночас тренуючи мозок в ігровій формі. Ця математична задача може здатися простою на перший погляд, однак навіть невелика недбалість може легко призвести до неправильного результату.

Про це пише Blikk.

Варто ретельно продумати кожен крок, перш ніж придумати рішення. Математична задача не така вже й складна, але потрібно запам'ятати основний порядок дій, щоб правильно її розв'язати. Варто взяти те, що ви вивчили в школі, і ретельно обміркувати завдання.

Легка, але підступна математична задача / © Blikk

Легка, але підступна математична задача / © Blikk

Правильне рішення

Задача спочатку здається простою, але щоб отримати правильний результат, важливо дотримуватися порядку операцій:

10 − 4 : 2 + 3 × 1

Множення та ділення потрібно виконати першими, оскільки вони передують додаванню та відніманню. Множення та ділення – це операції однакового рангу.

Спочатку обчислюємо ділення:

4 : 2 = 2

Потім обчислюємо множення:

3 × 1 = 3

Отже, задача спрощується до наступного:

10 − 2 + 3

Тепер нам потрібно лише виконати додавання та віднімання, працюючи зліва направо:

10 − 2 = 8

8 + 3 = 11

Отже, правильний результат: 11.

Крім того, рівняння 6×6 — 6 ÷ 6 також збиває з пантелику користувачів Мережі. Розв’язуючи задачу, вони дають абсолютно різні відповіді. У цьому разі немає дужок або степенів, тому починати потрібно з множення: 6×6 = 36.

Далі для обчислення потрібно виконати ділення, тобто 6 ÷ 6 = 1. Нарешті, потрібно виконати віднімання, тобто 36 — 1. Це підводить вас до відповіді 35.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie