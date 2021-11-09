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Провели на орбіті 199 днів: космонавти з екіпажу "Crew Dragon 2" успішно повернулися на Землю

Провели на орбіті 199 днів: космонавти з екіпажу "Crew Dragon 2" успішно повернулися на Землю

Провели на орбіті 199 днів: космонавти з екіпажу "Crew Dragon 2" успішно повернулися на Землю

SpaceX

Повертатися додому їм довелося в дещо екстремальних умовах.

Космонавти з екіпажу "Crew Dragon 2" успішно повернулися на Землю.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 9 листопада.

Капсула з чотирма астронавтами приводнилася у Мексиканський затоці біля берегів американського штату Флорида. Двоє американців, француз та японець провели на орбіті 199 днів - за цей час у космосі вони провели низку наукових досліджень та експериментів.

А от повертатися додому їм довелося в дещо екстремальних умовах - у пасажирській капсулі зламався туалет, тож на шляху до Землі астронавтам порадили користуватися підгузками. Несправність у капсулі помітили ще у вересні - під час місії першого повністю цивільного екіпажу "Натхнення-4". Але полагодити туалет на встигли. Тепер же, перед тим як доправити на МКС новий екіпаж, на ракету таки очікуватиме ремонт.

Новини світу: космонавти з екіпажу "Крю Дрегон 2" успішно повернулися на Землю

Новини світу: космонавти з екіпажу "Крю Дрегон 2" успішно повернулися на Землю
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