Провели на орбіті 199 днів: космонавти з екіпажу "Crew Dragon 2" успішно повернулися на Землю

Повертатися додому їм довелося в дещо екстремальних умовах.

Космонавти з екіпажу "Crew Dragon 2" успішно повернулися на Землю.

Також читайте NASA планує повернути на Землю чотирьох астронавтів: через проблеми з туалетом вони летітимуть у підгузках

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 9 листопада.

Капсула з чотирма астронавтами приводнилася у Мексиканський затоці біля берегів американського штату Флорида. Двоє американців, француз та японець провели на орбіті 199 днів - за цей час у космосі вони провели низку наукових досліджень та експериментів.

Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts are happy to be home after six months in space. pic.twitter.com/W9ziABkq0k — NASA (@NASA) November 9, 2021

А от повертатися додому їм довелося в дещо екстремальних умовах - у пасажирській капсулі зламався туалет, тож на шляху до Землі астронавтам порадили користуватися підгузками. Несправність у капсулі помітили ще у вересні - під час місії першого повністю цивільного екіпажу "Натхнення-4". Але полагодити туалет на встигли. Тепер же, перед тим як доправити на МКС новий екіпаж, на ракету таки очікуватиме ремонт.

Новини світу: космонавти з екіпажу "Крю Дрегон 2" успішно повернулися на Землю

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