Провідну теорію про час утворення континентів Землі спростувало нове дослідження вчених

Раніше вважалося, що тектоніка плит почалася 3,6−4 млрд років тому, що означало б, що континенти почали рухатися менш ніж за 500 млн років після формування планети.

Утворення земних континентів мільярди років тому заклало основу для життя на Землі. Але вчені розходяться в думках щодо того, як утворилися ці масиви землі, і чи це було через геологічні процеси, які ми все ще бачимо сьогодні.

Про це йдетсья у результатах нового дослідження вчених з Університету Іллінойсу в Чикаго, пише phys.org.

Дослідники поставили під сумнів провідну теорію утворення континентів. Використовуючи комп’ютерні моделі, дослідники виявили, що субдукція не була необхідною для формування архейських цирконів.

Утворення земних континентів мільярди років тому заклало основу для життя на Землі Фото: phys.org

Раніше вважали, що континенти формувалися через субдукцію, коли тектонічні плити зіштовхуються під водою, піднімаючи земну масу. Цей процес досі відбувається, спричиняючи землетруси і виверження вулканів.

Однак нові дані свідчать, що архейські циркони могли утворитися під високим тиском і температурами, пов’язаними з плавленням первісної кори Землі. Це відкриття ставить під сумнів час початку тектонічних рухів на нашій планеті.

Провідна теорія утворення континентів Землі свідчить, що тектоніка плит почалася 3,6-4 млрд років тому, що означало б, що континенти почали рухатися менш ніж за 500 млн років після формування планети.

"Але якщо континенти утворилися шляхом плавлення кори, це могло б означати, що тектоніка почалася набагато пізніше. Вчені продовжують досліджувати ці питання, щоб краще зрозуміти, як формувалася наша планета і які процеси впливали на її розвиток", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що виявили нові ознаки того, що відносно складні форми життя могли зародитися на Землі на 1,5 млрд років раніше, ніж досі вважали в науковій спільноті.

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