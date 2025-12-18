Прожила 507 років до зустрічі з людьми: дослідники «випадково» вбили найстарішу тварину у світі

Найстарішу відому тварину у світі вбили, щоб визначити її вік

Реклама

Це могла бути щаслива історія про неймовірне довголіття, але вона закінчилася трагедією. Молюск виду Arctica islandica, якого підняли з дна океану біля узбережжя Ісландії, виявився найстарішою неколоніальною твариною, яку будь-коли знаходили люди.

Про сумну долю рекордсмена з довголіття розповідає IFLScience.

Свідок історії

Молюска знайшли у 2006 році. Спочатку вчені, підрахувавши річні кільця на мушлі (схожий принцип, як і з деревами чи рогами у корів), вирішили, що йому 405 років. Однак пізніше радіовуглецевий аналіз показав ще більш вражальну цифру — 507 років.

Реклама

Це означає, що тварина народилася близько 1499 року. Через це молюска назвали Мін — на честь китайської династії, яка правила в той час.

«Мін дожив до 507 років, переживши Реформацію, Просвітництво та всі сезони серіалу „Сайнфелд“ [9 сезонів, 180 епізодів, виходив на екрани з 1989 по 1998 рік — ред.]», — іронізують автори статті.

«Вбивство» заради науки

На жаль, Мін не пережив знайомства з людством. Тварина загинула у 2006 році — ймовірно, через те, що її заморозили одразу після підняття з дна, перш ніж вчені усвідомили її унікальність.

«Коротше кажучи, ми знайшли окрему тварину-довгожительку і вбили її того ж дня. Ще одна велика перемога людства», — зазначається у матеріалі.

Реклама

У чому секрет довголіття молюсків

Вчені пояснюють, що цей вид молюсків має дуже повільний метаболізм і низьке споживання кисню.

«За винятком окислення нуклеїнових кислот, рівень пошкоджень A. islandica не змінюється з віком, що свідчить про відмінне клітинне обслуговування», — йдеться у науковій роботі, присвяченій цьому виду.

Цікаво, що цей вид молюсків виловлюють у промислових масштабах. Дослідники зазначають, що кожен, хто їв клем-чаудер (суп із молюсків) у Новій Англії, ймовірно, куштував м’ясо особин, яким було по кілька сотень років.

Варто зазначити, що на Землі існують організми, які живуть ще довше. Наприклад, деякі губки живуть понад 2000 років, але вони є колоніальними організмами. Мін же залишається найстарішою відомою індивідуальною твариною.

Реклама

Нагадаємо, найстаріший у світі гніздовий птах готується знову здивувати науковців. Віздом за свій довгий вік знесла приблизно від 50 до 60 яєць і стала матір’ю 30 пташенят.