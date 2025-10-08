Прибульці чи комета: таємничий об’єкт 3I/ATLAS розпалив суперечки на тлі мовчання NASA

Навколо міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS тривають наукові суперечки щодо його природи / © Gemini Observatory / Facebook

Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який наразі здійснює багатомісячний візит у внутрішній частині Сонячної системи, спричинив хвилю ажіотажу та суперечок у науковому середовищі. Хоча більшість експертів вважають його гігантською кометою, нові зображення, надіслані марсоходом NASA Perseverance, показують об’єкт як «масивний циліндричний апарат». Ці знімки та дивне мовчання космічних агентств лише підживили теорію про те, що 3I/ATLAS може бути зондом позаземної цивілізації.

Про це пише Daily Mail.

Аргумент «ЗА»: Циліндричний корабель і зелене сяйво

3I/ATLAS є лише третім підтвердженим міжзоряним об’єктом, виявленим після 1I/Оумуамуа у 2017 році та 2I/Борисов. Його швидкість і траєкторія свідчать про те, що він мандрував галактикою мільярди років.

Теорію про інопланетне походження об’єкта активно просуває гарвардський астрофізик Аві Леб, який раніше припускав, що і комета Оумуамуа була позаземним зондом. Нові знімки, отримані марсоходом Perseverance, на яких об’єкт 3I/ATLAS має вигляд великого циліндра з зеленим світінням, стали додатковим доказом для прихильників цієї теорії.

На їхню підтримку виступив доктор Горацій Дрю, науковий співробітник австралійської обсерваторії CSIRO.

«Це не комета. Загадкове зелене світіння, яке можна побачити на деяких знімках, може бути результатом того, що об’єкт є міжзоряним космічним апаратом, покритим нікелем», — категорично заявив він.

Дрю не погодився з версією про те, що циліндрична форма є оптичним ефектом. Він стверджує, що схожу витягнуту форму захопив у кадр і астроном-аматор із Землі.

«Ми бачимо витягнуту білу форму, з зеленою комою ззовні. Не маленьку білу кулю», — зауважив Дрю.

Ба більше, глобальне мовчання космічних агентств після отримання нових даних лише посилює підозри. Зокрема, на соціальній платформі X поширюється думка, що відсутність коментарів з боку NASA, яке «закрите через брак фінансування» після шатдауну уряду США, та затримка з публікацією даних від Європейського космічного агентства (ESA) свідчить про приховування інформації щодо природи 3I/ATLAS.

Аргумент «ПРОТИ»: Оптичний ефект і відсутність хвоста

Водночас видання Live Science опублікувало результати найближчих спостережень ESA. Більшість наукового співтовариства, як і раніше, схиляється до того, що 3I/ATLAS — це надзвичайно велика комета. Її розміри оцінюються від 5 до 11 км у діаметрі, що робить її найбільшим з усіх трьох підтверджених міжзоряних об’єктів.

Головні аргументи проти теорії космічного корабля:

Ефект «розтягування» камери. Аві Леб, хоча й є прихильником ідеї позаземних зондів, провів аналіз знімків марсохода Perseverance. Він припустив, що циліндрична форма, яку зафіксувала камера «Navcam», є, швидше за все, оптичним трюком. Камера на Марсі створювала знімок, нашаровуючи сотні зображень 3I/ATLAS протягом приблизно 10 хвилин, що могло «розтягнути» об’єкт, зробивши його схожим на поліно, а не на кулю. Леб вважає, що насправді об’єкт менший і кругліший.

Природна «кома». Спостереження, проведені супутником ESA ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), який максимально близько наблизився до 3I/ATLAS (на відстані 30 млн км), показали наявність яскравої коми. Кома — це туманна хмара газу, яка утворюється навколо ядра комети, коли лід на її поверхні сублімується, нагріваючись під дією Сонця. Це є характерною ознакою саме комети, а не твердого штучного апарату.

Технічні обмеження. Хоча TGO зробив найближчі знімки, хвіст комети на них не видно. Це, ймовірно, пов’язано з тим, що інструменти TGO були розроблені для моніторингу поверхні Марса, а не для запису тьмяних, швидко рухомих об’єктів. За оцінками ESA, комета була в 10–100 тисяч разів тьмянішою, ніж звичайна ціль, за якою спостерігає супутник. Водночас, представники ESA зазначають, що хвіст комети, швидше за все, з’явиться і стане яскравішим у міру її наближення до Сонця, що відповідає кометоподібній поведінці.

Очікування нових даних

Щоб остаточно підтвердити або спростувати гіпотезу про космічний корабель, вченим потрібні чіткі зображення та аналіз складу об’єкта. Очікується, що невдовзі NASA опублікує знімок із камери HiRISE, яка має кращу роздільну здатність і могла захопити 3I/ATLAS у більш чіткому вигляді. Крім того, ESA продовжує обробку даних зі своїх супутників, сподіваючись отримати інформацію про можливий розмір і склад загадкового мандрівника.

3I/ATLAS максимально зблизиться із Сонцем 30 жовтня. На початку грудня він знову стане видимим для наземних телескопів, а у 2026 році пролетить повз Юпітер, після чого назавжди покине межі нашої Сонячної системи.

Нагадаємо, вчені з обсерваторії Gemini South у Чилі отримали найчіткіші зображення об’єкта 3I/ATLAS, що летить Сонячною системою. Цей космічний гість мчить до Сонця зі швидкістю 221 000 км/год. Нові зображення показують одну особливість, яка може нарешті покласти край спекуляціям щодо того, чи є об’єкт інопланетним космічним кораблем.