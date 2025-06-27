Приголомшливе зображення галактики Андромеда: п’ять поглядів на космічну сусідку (фото)

Вчені продемонстрували приголомшливе фото галактики Андромеда / © скриншот з відео

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Андромеда, наша найближча галактична сусідка, яка колись допомогла астрономам відкрити темну матерію, постала у неймовірно детальному вигляді. Нове комбіноване зображення показує цю спіральну галактику, схожу на наш Чумацький Шлях, у п’яти різних діапазонах світла.

Ці унікальні фото показав Gizmodo.

Щоб розкрити усі таємниці космосу, телескопи фіксують зображення у різних довжинах хвиль електромагнітного спектра — від радіохвиль до високоенергетичних гамма-променів. Такий підхід дозволяє побачити те, що приховане за звичайним світлом, будь то сяючий пил, зорі чи навіть зіткнення галактик.

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Для створення найновішого зображення галактики Андромеда, також відомої як M31, були використані п’ять видів зображень:

Рентгенівські: з орбітальних обсерваторій NASA Chandra та XMM-Newton Європейського космічного агентства (показані червоним, зеленим і синім). Вони розкривають високоенергетичне випромінювання навколо надмасивної чорної діри в центрі галактики.

Ультрафіолетові: з нині вже неактивного телескопа GALEX (синій колір).

Інфрачервоні: від Spitzer Space Telescope, Infrared Astronomy Satellite, COBE, Planck та Herschel (червоний, помаранчевий і фіолетовий).

Радіодані: з радіотелескопа Westerbork Synthesis (червоно-помаранчевий).

Оптичні: надані астрофотографами Якобом Занером і Таруном Коттарі з використанням наземних телескопів.

© NASA

Андромеда — це класична спіральна галактика з витонченими рукавами, що обертаються навколо центрального здуття. Вона простягається на 220 000 світлових років, що вдвічі більше за Чумацький Шлях. Донедавна вважалося, що ці дві галактики неминуче зіткнуться приблизно через 4,5 мільярда років. Проте, як зазначають астрономи, «можливо, й ні», адже останні дослідження показують лише 50-відсоткову ймовірність такого сценарію протягом наступних 10 мільярдів років.

Цікаво, що астрономи також перетворили мультиспектральні дані Андромеди на звук, створивши «галактичну мелодію» з її пилових смуг і зоряних скупчень. Яскравість кожного джерела контролює гучність, а вертикальне розташування — висоту ноти.

Нове комбіноване зображення Андромеди було випущено на честь легендарної астрономки Віри Рубін. У 1960-х роках вона відкрила докази існування темної матерії, вимірявши швидкість зірок у спіральній галактиці Андромеда. Раніше цього тижня обсерваторія Віри К. Рубін, названа на честь дослідниці, представила свої перші знімки космосу.

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Нагадаємо, вчені назвали галактику, яка може знищити Чумацький Шлях. Спіральна галактика Андромеда є найближчою до нас великою галактикою. За даними вчених, Чумацький Шлях може бути поглинутий Андромедою.

Але пізніше науковці вразили новим дослідженням та заявили, що «кінець світу скасовується». Нове масштабне комп’ютерне моделювання показало, що ймовірність зіткнення Чумацького Шляху з Андромедою значно нижча, ніж вважалося раніше. Тож у Землі є шанс уникнути космічної катастрофи.