Прихована загроза океанів: вчені знайшли причину серії масових вимирань

Океан / © Pixabay

Реклама

Повторювані виверження вулканів на дні давніх океанів могли стати ключовим чинником численних морських вимирань у тріасовому періоді. До такого висновку дійшла міжнародна команда геологів, проаналізувавши сліди океанічної кори, що збереглися у гірських масивах Тибету.

Про це повідомило видання Discovermagazine.com.

Вчені дослідили залишки мезозойських океанів Мезо-Тетіс та Нео-Тетіс. Саме ці фрагменти дають змогу відстежити три великі хвилі підводного вулканізму, що траплялися між 250 і 200 мільйонами років тому. Аналіз цирконів і титанітів дозволив визначити ключові епізоди: 250–248 млн років тому, 233–231 млн років тому та 210–208 млн років тому. Кожен із них пов’язаний із формуванням великої морської магматичної провінції — величезного вулканічного плато на дні океану.

Реклама

Порівнявши часові межі вулканічних імпульсів із палеонтологічними даними, дослідники виявили: щонайменше чотири морські вимирання збігалися з цими геологічними подіями. При цьому вулкани не знищували морське життя напряму — лавові потоки просто не сягали великих площ океанічного дна.

Головна небезпека походила від газів і хімічних змін. Підводні виверження спричиняли викиди парникових газів, порушували хімію води та стимулювали масовий розвиток водоростей. Після їхнього розкладу океани стрімко втрачали кисень, а умови ставали токсичними через високий вміст сірки. Таке середовище ставало смертельним для багатьох видів, особливо малорухомих або чутливих до хімічних змін.

Науковці зазначають, що більшість підводних вулканічних плато зникли через тектонічні процеси, тому багато подібних подій могли взагалі не залишити слідів.

«Якщо це так, їхній вплив на біологічну історію Землі може бути ширшим, ніж вважається наразі, поширюючись за межі тріасового періоду на інші вимирання, які не мають очевидних причин», — йдеться в статті.

Реклама

Нагадаємо, вчені зробили тривожне відкриття під час місії до підводного каньйону, який ніколи не досліджували. Екологи попереджають про загрозу забруднення та планують створити морський заповідник.