Прихований століттями: шторм оголив корпус корабля, що пролежав під піском майже 400 років

Залишки корабля. Фото: Борнмутський університет

Після потужного шторму на узбережжі південної Англії археологи виявили ймовірний фрагмент корпусу голландського торговельного судна «Fame», яке затонуло ще 1631 року. Частина корабля, що майже чотири століття пролежала під піском, з’явилася поблизу пляжу Стадленд.

Про це повідомило видання Dailygalaxy.

«Fame» був понад 130 футів завдовжки та перевозив сіль із Карибського басейну до Європи. У 1631 році судно сіло на мілину в протоці Суош. За словами морського археолога Борнмутського університету Тома Казінса, корабель потягнуло за якорем, після чого він розламався. Усі 45 членів екіпажу були змушені покинути судно. Згодом його розграбували місцеві жителі, а точне місце аварії століттями залишалося невідомим.

Окремі частини «Fame» знаходили й раніше — зокрема під час розкопок у 2013 році, — однак сам корпус тривалий час не вдавалося виявити.

Нещодавній шторм оголив фрагмент довжиною близько 20 футів і завширшки шість футів. Дерев’яні балки, скріплені цвяхами, добре збереглися, а зовнішні дошки корпусу перебувають у відмінному стані.

Генеральна менеджерка Національного фонду в Пербеку Трейсі Черчер назвала знахідку «справжнім скарбом» для істориків та археологів. За її словами, стан деревини вражає, зважаючи на майже 400 років впливу морської води та піску.

Місце аварії «Fame» охороняється відповідно до Закону про захист затонулих суден 1973 року. Залишки корабля вперше зафіксували у 1990-х роках, а у 2013-му команда Борнмутського університету провела детальні дослідження в протоці Суош.

Морський археолог організації «Історична Англія» Хефін Міара наголосив, що «Fame» належить до вкрай рідкісної групи кораблів, затонулих до 1700 року, які збереглися в англійських водах.

Найближчим часом знайдений фрагмент ретельно дослідять і законсервують. Вчені планують провести дендрохронологічний аналіз деревини, щоб встановити час і місце її заготівлі та з’ясувати, чи справді виявлений корпус є частиною «Fame», або ж може належати іншому судну.

