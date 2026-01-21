ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Наука та IT
198
Природні токсини, що вбивають: які отрути вважають найсильнішими у світі

Природне походження речовини не гарантує її безпечності. Деякі біотоксини здатні викликати параліч, ураження органів і смерть навіть у мікродозах.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Отрута

Отрута / © pixabay.com

У природі існують токсини, здатні вражати життєво важливі системи організму людини й становити смертельну небезпеку навіть у слідових кількостях. Такі отрути виробляють рослини, тварини, гриби та мікроорганізми — переважно як захист від хижаків.

Про це повідомило видання Discover Wildlife.

Оцінювати й порівнювати токсичність складно, адже вона залежить від виду, стану речовини та шляху потрапляння в організм — перорально, інгаляційно, внутрішньовенно тощо. Для орієнтиру використовують показник LD50 — дозу, яка є смертельною для половини піддослідних тварин (мг речовини на кг маси тіла), однак такі порівняння радять робити обережно.

Серед найнебезпечніших біотоксинів називають тетродотоксин, який міститься переважно в печінці та статевих органах деяких риб (зокрема риби-фугу) і трапляється також у певних амфібій, восьминогів та молюсків. За даними CDC, отруєння людей стається, коли органи риби неправильно приготовані й вжиті в їжу: тетродотоксин блокує передачу сигналів від нервів до м’язів і викликає наростання паралічу.

До переліку входить і абрін — токсин із насіння рослини розарію, поширеної в тропіках. У тексті зазначається, що одне насіння може містити достатньо абрину, аби вбити дорослу людину, а CDC пояснює дію речовини тим, що вона потрапляє в клітини та зупиняє вироблення білків, через що клітини гинуть.

Окремо згадується ботулотоксин, який виробляє бактерія Clostridium botulinum в умовах низького вмісту кисню. Токсини блокують нервові функції та можуть призвести до паралічу м’язів і дихання. За даними ВООЗ, ботулотоксини належать до найсмертоносніших речовин, відомих на сьогодні; ботулізм у людей найчастіше описують як харчове отруєння через неправильно оброблену їжу, хоча вказані й інші шляхи — інфекція в немовлят, ранові інфекції та вдихання.

Серед морських токсинів названо майтотоксин, який виробляє динофлагелят Gambierdiscus toxicus у тропічних і субтропічних районах Тихого океану. Його пов’язують з отруєнням цигуатерою після вживання тропічної рифової риби, що містить токсин, а також зазначається, що майтотоксин впливає на функцію клітин.

Окремий блок присвячений грибам: мухомор зелений (Amanita phalloides) пов’язують приблизно з 90% смертельних випадків отруєнь грибами у світі (з посиланням на The Guardian). Гриб виробляє кілька класів токсинів, а найсмертоноснішим названо α-аманітин. У матеріалі вказано, що вживання «смертельної капсули» може призвести до печінкової та ниркової недостатності, енцефалопатії та смерті протягом одного–семи днів.

Також у списку — дигоксин/дигітоксин із наперстянки (Digitalis), які можуть бути смертельними при потраплянні всередину; вказані можливі симптоми — нудота, блювота, діарея, сплутаність свідомості, порушення зору та серцеві аритмії. Серед найотруйніших мікотоксинів названо афлатоксини, що виробляються Aspergillus flavus та Aspergillus parasiticus: вони вражають культури (зернові, олійні, пряні, горіхи) і можуть потрапляти в молоко тварин, яких годували забрудненими кормами. ВООЗ зазначає, що великі дози здатні спричинити гостре отруєння через ураження печінки, а також афлатоксини пошкоджують ДНК; вплив пов’язують із підвищеним ризиком раку.

Серед рослинних отрут згадано стрихнін, джерелом якого є дерево Strychnos nux-vomica з Індії та Південно-Східної Азії: CDC наголошує, що навіть невелика кількість може мати серйозні наслідки, а дія токсину пов’язана з впливом на нервову систему та сильними спазмами. У переліку є і батрахотоксин, який виділяють отруйні жаби-древолази роду Phyllobates і який також знаходять у пір’ї та шкірі деяких птахів; у тексті сказано, що токсин пов’язують із серцевою недостатністю, впливом на нервову систему, паралічем і судомами.

Замикає список рицин, який отримують із бобів рицини звичайної (Ricinus communis). У матеріалі наголошується, що під час виробництва касторової олії тепло деактивує рицин у насінні, тому олія є безпечною для використання, а також цитуються дані Департаменту охорони здоров’я Міннесоти про те, що випадкове отруєння рицином є «дуже малоймовірним». Окремо згадується публікація журналу Toxicon (2021) про 50 випадків отруєння рицином із шістьма смертями від 1980 року.

Експерти радять уникати вживання невідомих грибів і рослин, ретельно контролювати зберігання продуктів і пам’ятати: природне походження речовини не означає її безпечність.

