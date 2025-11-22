Природний "вбивця" бур’янів: відкриття здивувало навіть науковців

Бур’яни

Дослідники повідомили про відкриття природного гербіциду в листі маньчжурського волоського горіха — сполуки 2Z-декапренолу, яка здатна ефективно пригнічувати ріст бур’янів без використання синтетичних хімікатів.

Про це повідомило видання Times of India.

Йдеться про речовину, виділену з листя Juglans mandshurica, яка показала здатність одночасно порушувати розвиток кореневої системи бур’янів і впливати на їхні стресові реакції. За даними науковців, 2Z-декапренол виявився значно дієвішим за відомий природний інгібітор юглон, що вже використовувався як алелопатична сполука у рослин родини горіхових.

Потенціал речовини дослідники помітили під час ґрунтових випробувань, коли моделювали природний процес розкладання листя. Неполярні фракції екстракту спричинили виражене пригнічення росту коренів тестових рослин — паростки деформувалися, сповільнювали розвиток і демонстрували ознаки стресу. Це дозволило команді з Університету Кюсю ідентифікувати сполуку, яка може діяти як натуральний гербіцид.

Особливість відкриття — у багатовекторній дії речовини. На відміну від більшості синтетичних гербіцидів, що блокують окремі ферменти, 2Z-декапренол впливає відразу на кілька біологічних процесів у небажаних рослин. Такий підхід може ускладнити розвиток стійкості бур’янів — проблеми, що стає дедалі поширенішою у сільському господарстві.

Екологи та аграрії відзначають ще одну важливу перевагу — походження та безпечність сполуки. Вона є біорозкладною, отримується з відновлюваних рослинних матеріалів та не залишає довготривалих залишків у ґрунті чи воді. Сировиною можуть стати побічні продукти вирощування горіхових дерев — сезонне листя, лушпиння або обрізки.

Попри перспективність відкриття, дослідники наголошують, що сполука ще не готова до промислового застосування. Потрібні додаткові випробування — зокрема щодо безпеки для культурних рослин, ефективності в різних ґрунтових умовах і можливостей масштабного виробництва. Також очікуються регуляторні перевірки, необхідні перед комерціалізацією.

Втім, науковці вважають, що це відкриття може стати відправною точкою для створення нового класу органічних гербіцидів, які допоможуть зменшити залежність від хімічних препаратів і підтримати екологічний баланс у землеробстві. Звичайний листок горіха, який зазвичай непомітно опадає з дерева, може відкрити новий напрям у сталому вирощуванні культур і біологічному контролі бур’янів.

