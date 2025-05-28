Вчені знайшли зв’язок між бактеріями рота і психічним здоров’ям у пар / © Pexels

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Нове дослідження, проведене іранськими вченими, відкрило несподіваний аспект впливу на психічне здоров’я у близьких стосунках: депресія та тривожні розлади можуть передаватися не лише через спільні емоції чи поведінкові зв’язки, а й на біологічному рівні — через бактерії, які передаються між партнерами при поцілунках та іншому близькому контакті.

Про це пише Earth.

Дослідження, очолюване Резою Растманешем, вивчало молоді пари, які прожили у шлюбі менше року. Вчені вибрали 268 пар, у яких один із партнерів мав симптоми помірної депресії, тривоги та значних порушень сну, тоді як інший на початку дослідження був здоровим — без ознак психічних чи сонних розладів. Через шість місяців спільного життя здорові партнери почали демонструвати зміни у настрої, рівнях тривожності і якості сну, а також у складі мікробіоти ротової порожнини, яка ставала схожою на мікробіоту партнера з психічними проблемами.

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Це дослідження використало комплексні методи: оцінку психічного здоров’я проводили за допомогою стандартизованих опитувальників (Beck Depression Inventory-II, Beck Anxiety Inventory, Pittsburgh Sleep Quality Index) у валідованих перських версіях. Для аналізу фізіологічних змін брали зразки слини, щоб виміряти рівні кортизолу — гормону стресу, а також брали мазки з рота для дослідження мікробіоти за допомогою секвенування ДНК.

Виявилося, що у здорових партнерів через півроку різко підвищувався рівень депресії, тривоги та порушень сну. Особливо вразливими виявилися жінки — у них значно зростали показники кортизолу, який майже подвоювався. Зміни у бактеріальному складі рота стосувалися таких груп бактерій, як Clostridia, Veillonella, Bacillus та Lachnospiraceae, які раніше пов’язували з психічними захворюваннями.

Щоденні дотики, поцілунки, спільне вживання їжі або просто близькість призводять до обміну мільйонами мікроорганізмів. І хоча у більшості випадків це не становить загрози, науковці припускають, що цей обмін може суттєво впливати на психологічний стан партнерів.

Вчені також звернули увагу на взаємозв’язок мікробіоти з мозком через так звану вісь «ротова мікробіота — мозок». Зміни у складі бактерій можуть впливати на нервові шляхи, які регулюють настрій та когнітивні функції. Наприклад, підвищений рівень Fusobacteria і Spirochaetota корелював з важкістю безсоння.

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Особливо цікавим було те, що у жінок виявлено більшу кількість бактерії Dialister (родина Firmicutes), що свідчить про більшу сприйнятливість жінок до таких мікробіологічних змін.

Раніше було відомо, що пари можуть «синхронізувати» не лише емоції, а й фізіологічні процеси: частоту серцебиття, режим сну, рівні гормонів стресу. Це дослідження додає ще один важливий рівень — мікробіологічний, який може пояснювати, чому емоційний стан партнерів часто віддзеркалює один одного.

Крім того, автори дослідження вказують на можливість переосмислення терапії психічних розладів. Замість лікування лише однієї особи, може бути доцільно лікувати обох партнерів одночасно, враховуючи, що мікробіота і гормональний фон обох можуть впливати один на одного.

Дослідження також підтримує ідеї, що пробіотики можуть позитивно впливати на настрій і сон — це було підтверджено експериментами на тваринах. Відомо, що пересадка кишкової мікробіоти від депресивних мишей викликала схожі поведінкові симптоми у здорових.

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Крім того, вчені відзначають, що оральна мікробіота пов’язана з іншими екосистемами організму, зокрема кишківником та очима. Наприклад, синдром сухого ока часто супроводжується депресією та тривогою, що може свідчити про спільну мікробіологічну природу цих станів.

Дослідники вважають, що у майбутньому персоналізована медицина зможе включати скринінг мікробіоти, а також спільну терапію партнерів, що дозволить запобігати розвитку депресії та тривоги.

Загалом ця робота відкриває новий погляд на те, як любов та близькість впливають на здоров’я, адже пари не просто обмінюються почуттями, а й мікроскопічними екосистемами, які можуть суттєво впливати на їхній емоційний стан.

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