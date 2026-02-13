- Дата публікації
"Психоделічне" диво природи: вчені розповіли про дерево, яке змінює колір кори
Це дерево дійсно має такий вигляд, наче природа «психанула» з фарбами або хтось переграв з налаштуваннями насиченості в фотошопі.
У тропічних лісах росте унікальне дерево, яке схоже на витвір комп’ютерної графіки або результат роботи нейромережі, але насправді є абсолютно реальним ботанічним феноменом. Це — райдужний евкаліпт (Eucalyptus deglupta), швидкорослий гігант, який в ідеальних умовах може досягати висоти 80 метрів.
Про це пише IFLScience.
Батьківщиною цього «психоделічного» дерева є вологі ліси Філіппін, Індонезії та Папуа-Нової Гвінеї, хоча зараз його можна зустріти і в інших теплих куточках світу, наприклад, на Гаваях чи у Флориді. Головна особливість рослини — її стовбур, який переливається відтінками золотисто-коричневого, яскраво-жовтого, неонового зеленого, червоного та навіть фіолетового кольорів.
Секрет кольорової кори
На відміну від більшості дерев, як-от дуб, кора яких постійно грубіє і наростає шарами, евкаліпт постійно оновлюється. Його кора відшаровується тонкими смужками, і оголює нижній прозорий шар, під яким видно зелений пігмент — хлорофіл. Саме цей процес «линяння» запускає дивовижну гру кольорів.
Коли «свіжа» кора контактує з повітрям, вона починає насичуватися танінами — природними сполуками, що захищають дерево від грибків. У міру дозрівання цих танінів колір змінюється: спочатку на синій і фіолетовий, потім на червоний і золотий, аж поки не повернеться до коричневого, щоб цикл почався знову.
«Хоча живе дерево є дивом кольору, його деревина цінується з більш утилітарних причин. Цей вид широко заготовляють для цінної деревини, яка використовується для меблів, підлоги та будівництва. Його також вирубують на целюлозу для виготовлення паперу, який насправді є білим», — зазначає видання.
Краса під загрозою
На жаль, саме цінна деревина зробила цей вид мішенню для надмірного вирубування. Після оброблення деревина втрачає свій «райдужний» ефект, але це не зупиняє промисловців.
Згідно з Червоним списком МСОП, райдужний евкаліпт наразі пекребуває під загрозою зникнення. Єдина надія на порятунок виду — його неймовірна краса. Дерево все частіше висаджують у декоративних садах і парках по всьому світу, що дає шанс на збереження популяції під наглядом людей.
Нагадаємо, у тропічних лісах Амазонії зафіксували гігантське дерево заввишки понад 88 метрів. Воно майже вдвічі вище за попереднього рекордсмена.