Психологи назвали позу, яка може видати психопата: несподіване відкриття

Чи знали ви, що існують пози тіла, які можуть видати психопата? Почесна професорка психології та нейробіології в Університеті Массачусетсу в Амхерсті, Сьюзен Краусс Вітборн, розповіла, яка поза людини свідчить, що в неї можуть бути серйозні психічні розлади.

Яка поза видає в людині психопата: пояснення психолога

Людей з психічними розладами, що можуть бути небезпечними для інших, зазвичай важко розпізнати в натовпі. Вони поводяться дуже ввічливо, вміло користуються харизмою та навичками маніпуляції. Також психопати мають неймовірну здатність імітувати емоції.

Психологиня Сьюзен Краусс Вітборн розповіла, що одна ледь помітна звичка може розкрити психопата перед вами. Суть полягає у тому, як людина сидить чи стоїть.

Дослідження показують, що люди, які використовують широкі, відкриті пози, більш схильні до експлуатації інших людей. Широкі позиції тіла також пов’язані з частішими випадками маніпуляцій, психопатії, тяги до змагань, віри у соціальну ієрархію.

Вітборн посилається на дослідження, проведене Університетом Макгілла в Канаді, в якому визначили, що є зв’язок між певними позами та рисами особистості, пов’язаними з психопатичними схильностями.

До поз, що можуть видати психопата, належать такі:

підняті кулаки;

відхилення тулуба назад;

вигин попереку;

«лордотична» поза (надмірний вигин хребта вперед у поперековому відділі).

«Одним з головних сигналів, які можуть натякнути на чийсь намір командувати вами, є відкрита, випрямлена та розправлена ​​постава», — каже психологиня.

Дослідники провели експеримент, в якому взяли участь понад 600 молодих людей. Їх просили прийняти певні пози, а потім аналізували фото. Люди, які займали вертикальніші позиції, були схильні до психопатії.

Науковці припускають, що люди, які продемонстрували більш домінантні пози, можуть бути мотивовані сильним бажанням не здаватися слабкими або такими, що підкорюються.

Психопатами називають людей з антисоціальними, маніпулятивними та черствими рисами характеру, наприклад, безстрашністю, поверхневою чарівністю чи відсутністю емпатії.

Як розпізнати психопатичні нахили у людини: вона не любить тварин

Сербські вчені з Белградського університету науково підтвердили зв’язок між жорстокістю до тварин та рисами «Темної тріади» — психопатією, макіавеллізмом і нарцисизмом. Дослідження показали, що люди з високим рівнем психопатії та садизму схильні до «видизму» — переконання, що люди морально вищі за інші види.

Такі особи частіше принижують тварин, ігнорують їхні страждання та виправдовують експлуатацію заради власної вигоди або задоволення.

Експерименти за участю сотень добровольців виявили, що антисоціальна поведінка безпосередньо корелює з вірою в жорстку соціальну ієрархію, де тварини не мають цінності. Натомість розвинена емпатія є головним чинником гуманного ставлення до всього живого.

Фахівці наголошують, що агресія щодо тварин є важливим клінічним маркером. Вона часто передує домашньому насильству або скоєнню вбивств, тому виявлення таких тенденцій у дітей та дорослих є критичним для оцінки їхньої потенційної небезпеки для суспільства.

