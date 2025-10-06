Птах-монстр: вчені зʼясували, який розмір мав найбільший орел в історії

Орел Хааста / © Фото з відкритих джерел

Орел Хааста з’явився в Новій Зеландії приблизно між 700 000 і 1,8 мільйонами років тому. Цей вимерлий птах мав розмах крил до 3 метрів (9,8 фута) і важив до 17,8 кг у самок, що робить його найбільшим видом орла в історії. Для порівняння — сучасний орлан Стеллера, найбільший із нині живих орлів, важить від 5 до 9 кг.

Про це пише IFL Science.

Від гачкуватого дзьоба до кігтів розміром із тигрячу лапу, орел Хааста був грізним хижаком, здатним атакувати навіть велетенських птахів.

Основною здобиччю орла Хааста були моа — нелітаючі птахи, які досягали ваги до 249 кг у самок гігантських моа з Південного острова. Дослідження 2021 року показало, що орел використовував комбінацію тактик сучасних орлів і грифів: спочатку збивав моа масивними кігтями, завдаючи серйозних травм, а потім добивав жертву ударом дзьоба.

Порівняння кігтя орла Хааста та кігтя маленького орла. / © Фото з відкритих джерел

Ця стратегія дозволяла йому давати раду з гігантською здобиччю, яка була в 14 разів важчою за нього самого.

Орел Хааста міг бути небезпечним не лише для моа. За переказами маорі, легендарний птах поуакай, якого пов’язують із орлом Хааста, «хапав і забирав чоловіків, жінок і дітей як їжу для себе та своїх дитинчат». Про це писав місіонер Джеймс Вест Стек у книжці «Маорі Південного острова: нарис їхньої історії та легендарних переказів». Хоча наукових доказів нападів на людей немає, розміри та сила орла роблять такі історії правдоподібними.

Орел Хааста вимер приблизно 500–600 років тому, одночасно зі зникненням моа, яких винищили люди після заселення Нової Зеландії. Втрата основного джерела їжі стала фатальною для цього гігантського хижака.

Сьогодні ведуться дискусії про можливе повернення моа через генетичні технології, але відродження орла Хааста викликає сумніви через його небезпечну природу.

Нагадаємо, раніше науковці виявили найдавніші мумії, створені понад 12 тисяч років тому. Вони не мають нічого спільного з єгипетськими пірамідами чи бальзамуванням.