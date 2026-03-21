Пухнастий малюк розміром з індика: вчені виявили нового динозавра

Новий вид Doolysaurus huhmini. Фото: techexplorist.com

Реклама

Учені виявили рештки невеликого динозавра, що жив понад 90 млн років тому. Це перша така знахідка в Південній Кореї за 15 років.

Про це пише Tech Explorist.

Науковці з Техаського університету в Остіні та Корейського центру дослідження динозаврів назвали новий вид Doolysaurus huhmini.

Реклама

За оцінками вчених, цей екземпляр належав до дитинчат і мав вік близько двох років. Його невеликий розмір — не більше за індика, а пухнастий вигляд робили динозавра милим і схожим на ягня. Дорослі особини могли виростати вдвічі більшими і теж були вкриті пухом.

Дулізавр жив між 113 і 94 мільйонами років тому та належав до тесцелозавридів — невеликих двоногих динозаврів. У його скам’янілостях виявили гастроліти, або ж шлункові камені, які тварина ковтала для покращення травлення. Це свідчить про те, що динозавр мав змішаний раціон із рослин, комах та дрібних тварин.

Гнізда, яйця, кістки динозаврів у Кореї трапляються вкрай рідко. Дулізавр — перша за останні 15 років ідентифікація нового виду динозаврів у цьому регіоні.

Нагадаємо, на території стоянки Каррерас-Пампа дослідники виявили майже 18 тисяч окремих слідів, залишених динозаврами приблизно 70 мільйонів років тому.