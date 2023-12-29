Пуск японської ракети-носія закінчився катастрофою (відео)

Новітня ракета-носій японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) під назвою H3 вибухнула під час першого польоту в космос у березні цього року. Тепер другий запуск у космос відбудеться 14 лютого 2024 року з космодрому Танегасіма в Японії.

Про це пише Space.

Ні JAXA, ні Mitsubishi Heavy Industries не розкрили подробиць того, що стало причиною катастрофи, хоча було проведено ретельне розслідування інциденту.

Однак в JAXA ухвалили рішення здійснити другий запуск ракети-носія H3, який має відбутися 14 лютого 2024 року. На борту ракети буде розміщено льотний демонстраційний модуль під назвою Vehicle Evaluation Payload-4 і два супутники — CE-SAT-IE і TIRSAT.

Висота ракети H3 може варіюватися в межах від 57 до 63 метрів залежно від конфігурації. Ця ракета може доправити понад 4 тонни корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту заввишки 500 км, а 6,5 тонни корисного навантаження — на геостаціонарну перехідну орбіту.

Нагадаємо, Індія запустила космічний апарат на південний полюс Місяця.

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