Пустеля зберегла свідчення работоргівлі: в Ізраїлі знайшли поховання 2500-річної давності

Артефакти, знайдені в гробницях, дозволяють припустити, що каравани, які проходили тут, торгували ладаном, миррою та жінками.

Ізраїльське управління старожитностей повідомило, що археологи виявили унікальне поховання в пустелі Негєв, вік якого оцінюється в 2,5 тисяч років. Це важливе відкриття пролило світло те що, як древні торгові шляхи пов'язували культури Ємену, Фінікії, Єгипту та інших країн.

Про це пише Arkeonews.

Артефакти, знайдені в гробницях, дозволяють припустити, що каравани, які проходили тут у той далекий час, торгували ладаном, миррою та, можливо, навіть жінками.

"Відкриття унікальне і вказує на широкомасштабний культурний обмін між південною та північною Аравією, Фінікією, Єгиптом та південною Європою", – зазначили археологи.

У двох гробницях, датованих VII та V століттями до н. е., було виявлено безліч артефактів, у тому числі єменські кремнієві наконечники для стріл зі слідами охри, мідні та срібні прикраси, алебастрові інструменти для приготування пахощів, різнокольорові кам'яні намистини, рідкісні черепашки та амулет у формі єгипетського бога Беса.

Намагаючись розгадати таємницю численних поховань в одному місці посеред пустелі, вчені висунули дві гіпотези. За однією з них, це місце знаходилося на перетині торгових маршрутів, і тривалий час використовувалося для поховання людей, які померли в дорозі. Інша – це місце масового поховання людей, караван яких зазнав нападу.

Дослідники зазначили, що гробниці розташовані далеко від відомих поселень та фортець, що додає їм таємничості. Однак вони розташовані на центральному перехресті доріг, що ведуть через пустелю Негєв до Арави.

"Це одне із найцікавіших місць, з якими ми стикалися. Різноманітність знахідок вказує, що Негєв була не просто транзитним районом для міжнародних подорожей, а й жвавим місцем зустрічі торговців та культур", – зазначили археологи.

Наявність особливих артефактів дозволяє припустити, що багато хто з похованих тут людей міг бути жінками. На думку вчених, це свідчить, що тут проходили каравани работоргівців.

Це припущення підтверджується історичними текстами мінеїв, торговців з Ємену у другій половині першого тисячоліття до н. е. Манускрипти описують купівлю жінок із таких регіонів, як Газа, Єгипет, Греція, Моав та Едом. А виявлення в одній із гробниць амулета бога Бєса, який захищав жінок та дітей, ще більше підтверджує цю теорію.

Нагадаємо, у Франції археологи виявили стародавнє поховання 13 галлів, похованих сидячи. За оцінками вчених, дивним гробницям понад 2200 років.

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