П’є сльози просто з очей сплячих птахів: учені розкрили моторошну особливість молі

Мадагаскарський сорокопудовий дрізд — один із видів птахів, сльозами яких живиться міль Hemiceratoides hieroglyphica. Фото: DickDaniels/CC BY-SA 3.0

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На Мадагаскарі мешкає незвичайний вид молі, який п’є сльози сплячих птахів. Для цього комаха використовує хоботок із гострими зазубреними кінчиками, які, за припущенням учених, допомагають їй діставатися до слізної рідини.

Про це пише BBC Wildlife Magazine.

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Міль Hemiceratoides hieroglyphica відома науці ще від кінця XIX століття. Проте лише у 2004–2005 роках дослідникам вдалося вперше побачити, як вона живиться сльозами птахів. На заході Мадагаскару зафіксували три такі випадки. Комахи обрали двох мадагаскарських ньютоній та одного мадагаскарського сорокопудового дрозда.

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Як міль добуває сльози

На відміну від багатьох інших метеликів, цей вид має незвичайну будову хоботка. Його кінець розділений на дві частини із зазубринами, які нагадують маленькі гарпуни.

Науковці припускають, що завдяки такій будові міль може проникати крізь повіки та захисні перетинки очей птахів. Вважається, що ця особливість могла сформуватися від пристосування до живлення плодами.

Попри таке втручання, птахи під час спостережень не прокидалися та не виявляли помітного занепокоєння. Чому саме — достеменно невідомо. Одна з версій полягає в тому, що комаха може використовувати речовину зі знеболювальною дією. Втім, можливо, птахи просто не помічали її під час сну.

Вчені також не відкидають ризику передавання інфекцій. Відомо, що деякі види молі, які живляться сльозами ссавців, можуть переносити захворювання. Чи становить подібну небезпеку мадагаскарський вид для птахів, поки невідомо.

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Чому міль обирає саме сльози

Причиною такого незвичайного харчування може бути нестача певних поживних речовин. Зокрема, слізна рідина містить солі та білки, необхідні комахам.

Зазвичай метелики отримують потрібні сполуки з вологого ґрунту, мулу або неглибоких водойм. Однак концентрація цих речовин не завжди достатня. Крім того, біля водойм на комах можуть чатувати хижаки.

Особливу потребу в солях мають самці деяких видів метеликів. Під час спарювання вони передають самкам поживні речовини, які сприяють розмноженню та розвитку яєць. Принаймні одна особина, яку дослідники помітили за питтям пташиних сліз на Мадагаскарі, була самцем.

Загалом науковцям відомо приблизно 100 видів метеликів і молі, які використовують сльози хребетних як джерело поживних речовин. Переважно вони обирають ссавців і плазунів, зокрема черепах та кайманів.

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Після спостережень на Мадагаскарі подібну поведінку виявили ще у двох видів молі — у Бразилії та Колумбії. Вони також живляться сльозами птахів, хоча раніше таке явище серед цих комах не було задокументоване.

Нагадаємо, вчені переглянули класифікацію велетенського журавля, якого з XIX століття вважали окремим вимерлим видом.

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