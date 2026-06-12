Питна вода з повітря: дослідники розробили інноваційний смарт-одяг для екстремальних умов

Винахід вчених допоможе людям виживати в екстремальних умовах Ілюстративний кадр з фільму «Дюна»

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Науковці з Техаського університету в Остіні представили унікальну технологію, яка б стала у нагоді героям культового роману «Дюна». Вони створили портативну систему збору вологи з повітря для забезпечення людей питною водою в екстремальних умовах, яка має вигляд звичайного предету гардеробу мандрівника.

Про цю неймовірну розробку у сфері портативних технологій пише Engadget.

Основа системи — смарт-тканина, з якої пошили спеціальну куртку, щоб зробити процес видобутку води максимально зручним і мобільним.

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Як працює інноваційна тканина

Наявні сьогодні методи збору води з атмосферного повітря зазвичай вимагають використання надзвичайно громіздкого обладнання. Нове дослідження Техаського університету кардинально змінює цю концепцію та перетворює масивні установки на портативні речі для щоденного носіння.

Інженери використали спеціальний текстиль для створення куртки, яка не просто вбирає в себе вологу, а збирає її у спеціальні знімні блоки. Завдяки такому транспортному дизайну система успішно працює не лише у маленьких лабораторних тестах, але й у форматі зручного повсякденного одягу.

Для отримання готового до вживання продукту ці невеликі резервуари поміщають у розкладний колектор і просто нагрівають.

«Якщо сама тканина може збирати воду з повітря, це відкриває новий напрям для особистого та портативного доступу до води», — пояснив автор дослідження Гуйхуа Ю.

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Об’єми води та перспективи використання

Під час тестування інноваційна куртка змогла виробити від 400 до 900 мілілітрів чистої питної води лише за 1 день. Цей фінальний показник продуктивності розумного одягу безпосередньо залежить від загального рівня вологості повітря у конкретному середовищі.

Хоча для цього дослідження вчені створили саме куртку, вони пропонують використовувати свій текстиль для виготовлення безлічі інших туристичних речей. Цей матеріал ідеально підійде для створення сучасних наметів або рюкзаків із вбудованими функціями збору атмосферної вологи.

Така технологія має величезний потенціал для оснащення медичних бригад швидкого реагування під час виїздів у віддалені населені пункти. Інноваційна розробка також стане справжнім порятунком для рятувальників під час ліквідації наслідків стихійних лих або інших надзвичайних ситуацій.

На комерційному ринку ця тканина обов’язково знайде своє застосування у сфері екстремальних видів спорту. Виробники зможуть створювати надзвичайно корисне спорядження для піших походів та складних туристичних експедицій без доступу до джерел.

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