Радіоактивна бомба уповільненої дії ховається в Атлантиці: що відомо

Понад 200 000 барелів із радіоактивними відходами лежать на дні Атлантичного океану вже майже пів століття. Це наслідок практики 1946–1990 років, коли європейські країни, зокрема Франція та Велика Британія, скидали ядерні матеріали, запечатані в бетон і асфальт, у море.

Сьогодні ці барелі, розташовані на глибині понад 4 кілометри, становлять потенційну загрозу. За словами вчених, радіоактивні елементи можуть потрапити в морський харчовий ланцюг, а потім — у морепродукти, що їх споживає людина. Це підвищує ризики для здоров’я, зокрема ризик онкологічних захворювань.

Команда французьких дослідників щойно завершила першу з двох місій, метою якої є вивчення стану цих затоплених відходів. За допомогою сонара та підводного робота UlyX вони склали карту морського дна за 650 км від узбережжя Франції та знайшли 3355 барелів. На знімках видно, що деякі контейнери залишилися цілими, тоді як інші пошкоджені корозією або деформовані. Вчені також помітили, що з деяких барелів витікає бітум, яким вони були запечатані.

Друга місія запланована на наступний рік. Її присвятять вимірюванню рівня радіації у воді, осадових породах і морських організмах. Дослідники прагнуть розрізнити забруднення, від інших джерел радіації, таких як ядерні аварії чи скиди з електростанцій.

Хоча більшість затоплених відходів є низькоактивними, деякі радіонукліди, наприклад уран-238, мають період напіврозпаду в мільярди років і можуть становити довгострокову небезпеку. Ця наукова експедиція є важливим кроком для оцінки потенційного впливу радіоактивних відходів на екосистему океану та здоров’я людей.

